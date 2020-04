JAKARTA - Konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) mengalami penurunan imbas penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Hal ini terjadi di wilayah Pertamina Marketing Operation Region (MOR) III Jawa bagian Barat, yang melingkupi Provinsi DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat.

General Manager MOR III Tengku Fernanda mengatakan, saat ini konsumsi BBM di wilayahnya mengalami penurunan sebagai dampak dari PSBB dan WFH. Pada bulan April 2020, produk Gasoline (Pertalite, Pertamax, Pertamax Turbo) turun sebesar 35% dan Gasoil (Dexlite dan Pertamina Dex) terkoreksi 26%.

Pada kondisi normal, konsumsi Gasoline mencapai 26.247 kilo liter (KL) per hari. Sedangkan pada bulan April 2020, rata-rata konsumsi mencapai 17.316 KL per hari. Sementara itu, Gasoil pada kondisi normal adalah 9.811 KL per hari dan rata-rata konsumsi pada bulan April 2020 sebesar 7.502 KL/hari.

“Walau demikian, seluruh SPBU tidak ada yang tutup, tetap beroperasi melayani kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

(dni)