Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bahlil Klaim Lifting Migas Capai Target APBN 2025

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 12 Oktober 2025 |18:03 WIB
1 Tahun Pemerintahan Prabowo, Bahlil Klaim Lifting Migas Capai Target APBN 2025
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengklaim salah satu capaian di tahun pertama Kepemimpinan Presiden Prabowo - Gibran terkait capaian lifting minyak yang akhirnya capai target APBN 2025.

Bahlil mengatakan lifting minyak di Indonesia telah berhasil mencapai target APBN tahun 2025 sebesar 605 ribu barel per hari. Capaian ini sekaligus menjadi kali pertama lifting minyak di Indonesia melampaui target APBN sejak tahun 2008.

"Lifting kita di tahun 2024 580 ribu barel per day. Sementara target APBN di 2024 adalah sekitar 600 sampai 605 ribu barel per day. Jadi dari 2008 sampai dengan 2024 target APBN itu tidak pernah kita capai di dalam lifting," ujar Bahlil dikutip Minggu (10/10/2025).

Bahlil mengatakan, pada bulan Juni lalu lifting minyak mencapai angka 608 barel per hari. Capaian peningkatan lifting ini dinilai berkontribusi dalam pengurangan impor minyak mentah, meksi jumlahnya belum cukup signifikan. Sebab dikatakan Bahlil, produksi minyak Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 1998 hingga saat ini, disamping permintaan yang terus mengalami peningkatan.

"Di 2025 target kita APBN 605 ribu barel per day. Dan saya janji kepada Bapak-Ibu semua karena ini sudah masa bulan Oktober atas perintah Bapak Presiden insyaallah target lifting 2025 akan tercapai di dalam APBN," kata Bahlil.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/320/3175789/menteri_esdm_bahlil-WBfD_large.jpg
Bahlil Bakal Bagi 45 Ribu Pengelolaan Sumur Rakyat ke UMKM hingga Koperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/320/3175688/bahlil-0BbX_large.jpg
Polemik Kandungan Etanol dalam BBM, Bahlil: Negara Lain Sudah Pakai Barang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174138/bahlil-Jbf3_large.jpg
Kelangkaan BBM di SPBU Swasta, Bahlil Sebut Jadi Urusan Pelaku Usaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174136/bahlil-GvBk_large.jpg
Bahlil Sentil Purbaya soal Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg: Salah Baca Data
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170575/menteri_esdm_bahlil-ZkEm_large.png
Bahlil Rombak Pejabat Eselon I ESDM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/320/3170530/menteri_esdm_bahlil-QWXZ_large.jpg
Bahlil Sebut Negara AS Sudah Abaikan Net Zero Emission
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement