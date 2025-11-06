Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bahlil: 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Digarap 2026

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 06 November 2025 |18:01 WIB
Bahlil: 18 Proyek Hilirisasi Prioritas Digarap 2026
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Bahlil mengatakan, dalam rapat itu Presiden Prabowo menargetkan 18 proyek hilirisasi prioritas dapat direalisasikan mulai 2026.

“Tadi kami sudah membicarakan setelah pulang dari Cilegon, arahan Bapak Presiden dari 18 proyek yang sudah selesai pra-FS dan sudah dibicarakan dengan Danantara, tadi Pak Rosan juga, kita akan selesaikan di tahun ini untuk semuanya dan di 2026 langsung pekerjaan di lapangan bisa berjalan," kata Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2025).

Bahlil menyatakan 18 proyek hilirisasi itu dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan dan produksi barang hilirisasi yang jadi subtitusi impor.

“Tujuannya apa? Dengan kita melakukan percepatan 18 proyek yang nilai investasinya hampir Rp600 triliun, maka ini akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan produk-produknya itu menjadikan sebagai substitusi impor. Salah satu di antaranya adalah menyangkut dengan DME,” jelas dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Erani Yustika mengatakan, dokumen studi kelayakan 18 proyek hilirisasi dengan total Rp618 triliun rampung akhir tahun mendatang.Erani menjelaskan, rancangan konsep proyek tersebut saat ini telah diserahkan ke Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk dicarikan calon investor maupun skema pendanaan lain. 

 

