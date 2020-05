JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan pagi ini ini diprediksi bergerak mixed cenderung melemah. Pasar saham Indonesia diramal melemah dalam range 4.565 - 4.730.

Analis Panin Sekuritas William Hartanto mengatakan, IHSG ditutup menurun sebesar 110,48 poin atau 2,35% menuju level 4.605,48 pada perdagangan kemarin. Hari pertama dalam sentimen Sell On May & Go Away, ditambah ketegangan AS – China, IHSG setidaknya berhasil bertahan di atas level 4.600.

“Namun hal ini kembali menghasilkan pergerakan yang terkonsolidasi, sehingga IHSG harus kembali menguji level 4.603 untuk menjadi penentu apakah akan menguat kembali atau tidak. Hari ini IHSG berpotensi bergerak mixed cenderung melemah dalam range 4.565-4.730,” kata dia dalam risetnya, Selasa (5/5/2020).

Berikut adalah beberapa rekomendasi saham untuk perdagangan hari ini:

- Saham INDF

Technical Pattern: Membentuk pola inverted head & shoulders yang merupakan pola bullish namun masih perlu konfirmasi pada 7.000.

Rekomendasi: Wait and see, beli ketika breakout dari 7.000, TP 7.800, stop loss <6.400.

Support: 6.400.

Resistance: 7.000.

- Saham ISAT Candlestick Pattern: Membentuk pola doji dan di atas support MA5 yang mengindikasikan koreksi sehat dan tren menguat masih berlanjut. Rekomendasi: Hold, TP 2.300. Support: 2.000. Resistance: 2.300. - Saham SIDO Momentum Indicator: Membentuk golden cross MA5 dengan MA20 yang merupakan indikasi penguatan jangka pendek. Rekomendasi: Buy 1.260 – 1.280, TP 1.330 - 1.400, stop loss <1.145. Support: 1.145. Resistance: 1.300. - Saham WOOD Demand Area: Rebound dari support pada demand area 234 - 244. Rekomendasi: Buy and hold >234, TP 300 - 330. Support: 234. Resistance: 300

