JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini diprediksi melanjutkan penguatan. Pasar saham Indonesia pekan ini akan bergerak pada range 4.581 – 4.661.

Kepala Riset MNC Sekuritas Edwin Sebayang mengatakan, kombinasi penguatan Dow Jones sebagai respons atas kembali dibukanya perekonomian AS serta perkembangan positif penemuan vaksin Corvid19, serta penguatan beberapa harga komoditas berpotensi mendorong penguatan IHSG dalam perdagangan di hari ini. Meskipun jumlah korban yang terjangkiti dan tewas karena covid terus bertambah.

“Mengetahui IHSG berpeluang melanjutkan penguatannya, di tengah investor asing yang terus membukukan Net Sell di mana YTD (as of May 26, 2020) mencapai sebesar Rp -27,83 triliun membuat secara valuasi masih cukup banyak saham sangat menarik untuk dibeli,” kata dia dalam risetnya, Rabu (27/5/2020).

Dia merekomendasikan sangat selektif jika investor ingin melakukan pembelian atau Swing Trade dapat fokus atas saham dari sektor automotif, bank, infrastruktur, coal, kimia, industri dasar, TI dan konstruksi dalam perdagangan Rabu ini.

“Di lain pihak, turunnya harga komoditas seperti emas dan CPO berpotensi mendorong profit taking saham berbasis komoditas tersebut dalam perdagangan Rabu ini,” ujarnya.

(kmj)