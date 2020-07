JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan untuk menempatkan dana negara di bank pembangunan daerah (BPD). Ada empat BPD yang telah dititipkan uang pemerintah dalam memulihkan ekonomi Indonesia. Selain BPD, pemerintah juga menyalurkan pinjaman PEN daerah.

Rinciannya keempat BPD adalah Bank DKI, Bank Jabar Banten (bjb), Bank Jateng, dan Bank SulutGo yang dinilai membutuhkan likuiditas. Tercatat, BPD DKI Jakarta dapat dana titipan Rp2 triliun dan Pemprov DKI Jakarta dapat pinjaman Rp12,5 triliun

Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan mengatakan pihaknya baru pertama kali dapat pinjaman dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI. Dana tersebut akan digunakan untuk pengendalian banjir, peningkatan layanan air minum, pengelolaan sampah, infrastuktur transportasi kebudayaan dan pariwisata serta olahraga.

"Jadi Jakarta punya porsi ekonomi besar di Indonesia, sehingga kalau bisa kita percepat akan berdampak baik ke nasional," ujar Anies dalam telekonferensi, Senin (27/7/2020).

Kemudian, lanjut Anies, langkah yang dilakukan Jakarta untuk pemulihan ekonomi ini dengan meningkatkan kegiatan untuk penanganan covid secara proaktif.

"Kita ingin agar ketika masyarakat sudah berkegiatan ekonomi, pada saat bersamaan, kegiatan tracing testing di Jakarta itu meningkat sangat signifikan. Dengan begitu, kita bisa identifikasi pribadi-pribadi yang telah terpapar agar mereka bisa isolasi dan tidak terjadi penularan lebih jauh," ungkap Anies.

Dia juga menjelaskan dari WHO syaratkan 1.000 orang baru per 1 juta penduduk harus dilakukan tracing testing. Di mana di Jakarta sudah melampaui itu, rata-rata per minggu di sudah melakukan 38 ribu testing per pekan baru.

"Kita hampir 4 kali lipat dari yang diharuskan WHO. Supaya masyarakat miliki ketenangan dan efeknya positive rate bergerak sekitar 5,2-5,8%. Ini adalah usaha kita untuk buat masyarakat memiliki rasa tenang bahwa pemerintah kerjakan semua langkah benar untuk tangani Covid-19," pungkas dia.