JAKARTA - Harga minyak naik pada perdagangan Selasa waktu setempat setelah meredanya badai tropis di Teluk Meksiko. Namun, kekhawatiran tentang permintaan bahan bakar tetap ada karena gejolak kasus virus corona di dunia.

Harga minyak mentah berjangka Brent naik 27 sen atau 0,65% menjadi USD41,71 per barel. Sementara, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS untuk Oktober naik 29 sen atau 0,74% menjadi USD39,60 per barel. Demikian seperti dilansir CNBC, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

Baca Juga: Siap-Siap Ekonomi Indonesia Resesi, Apa Sih Artinya? 

Sebelumnya, harga minyak yang turun sekitar 4% pada hari Senin kini stabil karena kilang Texas tetap buka meskipun diperkirakan akan terjadi banjir besar dengan Badai Tropis Beta diperkirakan akan terus mereda, menghilangkan kekhawatiran tentang permintaan kilang AS untuk bahan baku.

"Pemulihan dalam sentimen setelah penurunan aset berisiko yang terlihat dua minggu lalu jelas rapuh," kata Vandana Hari, analis energi di Vanda Insights yang berbasis di Singapura.

"Minggu ini, pasar mengkalibrasi ulang kemungkinan terhentinya pemulihan ekonomi di Eropa karena beberapa negara di kawasan itu memberlakukan pembatasan baru untuk menahan lonjakan virus corona."

(dni)