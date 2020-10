JAKARTA - Harga minyak jatuh pada perdagangan kemarin. Harga minyak naik karena lonjakan lanjutan infeksi covid-19 yang memicu kekhawatiran atas prospek permintaan energi.

West Texas Intermediate untuk pengiriman Desember kehilangan 38 sen menjadi menetap di USD35,79 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember turun 19 sen menjadi ditutup pada USD37,46 per barel di London ICE Futures Exchange, dilansir dari Xinhua, Sabtu (31/10/2020).

Langkah itu dilakukan karena investor khawatir bahwa kenaikan kasus covid-19 di beberapa negara besar termasuk Amerika Serikat dan Eropa dapat mengganggu konsumsi bahan bakar.

Beban kasus covid-19 global telah melampaui 45,36 juta dengan jumlah kematian mencapai 1,18 juta pada Jumat sore, menunjukkan penghitungan oleh Universitas Johns Hopkins.

Untuk minggu ini, kedua benchmark minyak mentah turun lebih dari 10%.

