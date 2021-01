JAKARTA - Anak sekolah dari pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dapat BLT. BLT ini masuk ke dalam program bansos dari Program Keluarga Harapan (PKH) dengan total mencapai Rp3,4 juta setahun.

Rinciannya bagi siswa SD/MI/Sederajat sebesar Rp900.000 setahun atau Rp75.000 per bulan, SMP/MTs/Sederajat Rp1,5 juta setahun atau Rp125.000 per bulan dan SMA/MA/Sederajat Rp2 juta setahun atau Rp166.000 per bulan.

Bagi orangtua yang anaknya terdaftar dalam program bansos tersebut sebaiknya harus bisa mengatur keuangan secara baik. Menurut Perencana Keuangan dari Advisors Alliance Group Andy Nugroho sebaiknya hindari penggunaan uang untuk memenuhi gaya hidup seperti mengganti gadget.

"Hindari untuk membelanjakannya untuk membeli kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kesenangan semata seperti makanan dan minuman kekinian, atau mengganti gadget hanya karena rasa bosan ataupun sebagai gaya hidup, padahal gadget yang lama masih berfungsi dengan baik," kata Andy kepada Okezone, Senin (11/1/2021).

Dia mengimbau agar membelanjakan dana tersebut sesuai peruntukannya yaitu pemenuhan kebutuhan sehari-hari ataupun kebutuhan pokok.

"Bisa itu berupa makanan, pembayaran cicilan dan kewajiban SPP sekolah," ujarnya.

Dia menambahkan, apabila masih memungkinkan, tentu menjadi hal yang sangat baik apabila dana tersebut juga digunakan sebagai tambahan modal usaha yang dijalankan. Karena dengan demikian akan mendapatkan penghasilan lebih besar lagi. "Sehingga bisa makin mudah dalam mencukupi berbagai macam kebutuhan kita. Dan pada akhirnya kita tidak memerlukan bansos lagi karena sudah bisa lebih mandiri lagi secara finansial," ujarnya.