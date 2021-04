JAKARTA - Sejumlah harga bahan pokok menjelang Ramadhan merangkak naik seiring dengan permintaan yang tinggi di pasar.

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Abdullah Mansuri mengatakan, hari-hari saat ini ritmenya memang merangkak naik dengan persentase yang berbeda untuk setiap bahan pokok yang dijual.

"Jadi ini masuk fase pertama kenaikan 5 hari atau dalam seminggu akan naik menjelang puasa. Naik terus akan bertahan sama seminggu dan masuk fase kedua menjelang Idul Fitri," kata Abdullah di Jakarta, Minggu (11/4/2021).

Dia merinci berapa komoditas ada yang (naik) sampai 50%. Daging ayam naik dari Rp39 ribu ke Rp45 ribu. Kemudian, harga minyak goreng juga naik mulai dari Rp13.800 sampai dengan Rp14.300. Lalu, harga telur ayam dari Rp22.000 menjadi Rp24.500, harga daging sapi juga tak ketinggalan dari harga Rp128 ribu sampai dengan Rp133 ribu per kilo.

"Kenaikani ini karena suplai dan demand. Kenaikan hampir pasti terjadi 10 tahun terakhir," bebernya.

Merujuk pada situs resmi Informasi Pangan Jakarta, beberapa komoditas memang terpantau merah alias mengalami kenaikan per 11 April dibandingkan dengan hari sebelumnya.

Harga beras per kilogramnya untuk jenis IR 64 naik Rp208 menjadi Rp11.716 per kilogram. Harga minyak goreng curah naik Rp98 menjadi Rp14.194 per kg. Sementara harga telur ayam ras naik Rp451 menjadi Rp24.291 per kilogram. Kemudian harga ayam broiler naik Rp826 menjadi Rp41.485 per kg.

