JAKARTA - Asia menjadi tempat termahal di dunia bagi orang kaya. Hal itu berdasarkan penelitian dari Bank Julius Baer’s Global Wealth and Lifestyle Report 2021.

Benua terpadat di dunia ini tetap menjadi yang paling mahal bagi individu berpenghasilan tinggi dan sangat tinggi. Empat dari lima kota termahal di dunia bagi orang kaya ada di Asia.

Shanghai, naik ke peringkat teratas dari 25 kota global untuk dinobatkan sebagai kota termahal untuk hidup sebagai individu kaya.

Hong Kong, nomor satu tahun lalu, merosot ke posisi ketiga, sementara Tokyo, Jepang tetap stabil di posisi kedua. Monaco, negara kecil kaya di Eropa Barat, dan Taipei, Taiwan melengkapi lima besar.

“Covid tidak menjadi epidemi (di Asia) dengan cara yang sama seperti negara lain dalam indeks,” kata head of markets and wealth management solutions for Asia-Pacific at Bank Julius Baer Rajesh Manwani.

Eropa dan Timur Tengah berada di peringkat kedua, dengan mayoritas kota global terwakili di kawasan ini yang didukung oleh kekuatan euro dan franc Swiss.

Sementara itu, Amerika Serikat yang terpukul oleh pandemi, muncul sebagai kawasan termurah untuk menjalani gaya hidup mewah, karena dolar AS dan Kanada jatuh terhadap mata uang global utama lainnya.

Peringkat tersebut didasarkan pada harga sekeranjang barang mewah yang mewakili pembelian discretionary oleh di 25 kota global.

Berikut daftar 25 kota termahal di dunia seperti dilansir CNBC, Jakarta, Jumat (16/4/2021). 1. Shanghai 2. Tokyo 3. Hong Kong 4. Monaco 5. Taipei 6. Zurich 7. Paris 8. London 9. Singapore 10. New York 11. Bangkok 12. Dubai 13. Milan 14. Sydney 15. Barcelona 16. Manila 17. Frankfurt 18. Moscow 19. Miami 20. Jakarta 21. Sao Paulo 22. Mumbai 23. Meksiko 24. Vancouver 25. Johannesburg