JAKARTA – Banyak generasi milenial mulai menyadari pentingnya investasi saham sejak dini. Bukan hanya sejak duduk di bangku kuliah, ada pula investor di MNC Sekuritas yang sudah mulai berinvestasi saham sejak tamat SMA. Prinsip ini tentu baik karena pada dasarnya investasi saham sebaiknya dilakukan sejak dini.

Sebagai bagian dari unit bisnis PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), MNC Sekuritas senantiasa mendukung upaya nasabah maupun calon nasabahnya untuk dapat memulai berinvestasi saham.

Seorang nasabah MNC Sekuritas yang berasal dari Payakumbuh, Sumatra Barat bernama Hendra Filtra mencoba membagikan kisahnya dalam berinvestasi saham. Hendra bercerita, keinginan untuk berinvestasi saham telah ia miliki sejak tamat SMA hingga akhirnya sekarang bekerja sebagai karyawan swasta selepas lulus SMA.

“Sejak tamat SMA, saya sangat ingin berinvestasi di pasar modal. Namun, karena minimnya pengetahuan dan tidak didukung oleh lingkungan sekitar, keinginan ini pun menjadi cukup sulit terwujud. Akhirnya, pada akhir tahun 2020, teman saya memperkenalkan aplikasi MNC Trade New kepada saya. Saya pun langsung mengunduh aplikasi MNC Trade New dan mempelajari cara menggunakan aplikasi MNC Trade New melalui YouTube. Alhamdulillah, saya sangat menyukai fitur aplikasi MNC Trade New dan berharap ke depannya MNC Sekuritas bisa semakin maju dan sukses,” jelas Hendra.

Bukan hanya Hendra yang dapat mulai berinvestasi saham, tetapi kamu pun dapat mulai berinvestasi saham saat ini. Hingga tanggal 31 Mei 2021, kamu berkesempatan untuk mengikuti promo TRAKTOR: Traktir Investor dengan hadiah langsung berupa e-voucher Shopee senilai total Rp2 miliar, yang dapat diterima oleh nasabah baru pembuka rekening dengan kode referral maupun orang yang mengajak.

Kamu dapat membuka rekening saham di MNC Sekuritas dengan menggunakan kode referral dari teman atau keluarga yang sudah terlebih dahulu menjadi nasabah di MNC Sekuritas. Bagi nasabah yang berhasil mengajak teman sebanyak-banyaknya akan berkesempatan mendapatkan hadiah motor Honda Beat untuk 10 pemenang Top Referral. Jangan lupa untuk mengecek website www.mncsekuritas.id untuk proses pembukaan rekening saham secara online, prosedur menggunakan serta membagikan kode unik referral di MNC Trade New!