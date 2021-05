JAKARTA - Sell in May and Go Away merupakan jargon yang sering muncul saat investor pasar modal menghadapi market di bulan Mei. Pada bulan ini, investor pasar modal biasanya akan melakukan aksi jual.

Para investor melakukan langkah ini dengan tujuan untuk menghindari terjadinya penurunan kinerja pasar modal di bulan Mei sampai Oktober. Kemudian, investor baru mulai melakukan akumulasi saham di akhir tahun.

Meskipun fenomena ini sering terjadi, lantas bagaimana prediksi pasar saham Indonesia di Mei 2021?

Tentunya prediksi ini tidak terlepas dari pola historis bursa global dan IHSG di bulan Mei selama beberapa tahun terakhir. Apakah "Sell in May and Go Away" akan kembali terjadi tahun ini? Lalu, katalis apa saja yang mendorong koreksi pasar pada bulan Mei?

Pembahasan seperti tema spesifik ini merupakan bagian dari komitmen MNC Sekuritas memberikan pengetahuan pasar modal dan juga memperkuat literasi keuangan, terutama perihal investasi saham.

