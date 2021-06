JAKARTA – Sejumlah tokoh sukses akan mengisi Webinar yang digelar School of Business & Management ITB. Webinar tersebut bertajuk “ The First Indonesia Investor Summit 2021: The Rise of Indonesia Stock Market ” pada Sabtu (26/06/2021) dan Minggu (27/06/2021) pukul 09.00 – 18.00 WIB.

Adapun, registrasi webinar dibuka secara online melalui link berikut: klik di sini

Webinar ini diselenggarakan selama dua hari penuh dan dihadiri oleh sejumlah tokoh sukses, regulator, serta investor yang berpengalaman di dunia pasar modal. Acara ini ditargetkan akan dihadiri oleh 2.000 hingga 3.000 peserta dari kalangan pelaku bisnis, investor saham, akademisi, maupun masyarakat umum.

Erman Sumirat, host dari acara ini juga menyatakan bahwa acara ini murni untuk edukasi mengenai saham agar jumlah investor retail publik bertambah pesat dengan pengetahuan yang cukup. Sederet pembicara yang akan berbagi pengalaman dan pengetahuan investasi antara lain, investor legendaris yang dijuluki “Warren Buffet Indonesia” Lo Kheng Hong dan Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo.

Tak hanya itu, acara ini juga akan menghadirkan Menteri BUMN RI Erick Thohir, Komisaris Bursa Efek Indonesia Pandu Sjahrir, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Inarno Djajadi, serta manajemen dari beberapa emiten BUMN maupun swasta. Sebagian keuntungan acara ini akan dikontribusikan untuk Saung Angklung Udjo dalam bentuk donasi.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan dukungannya terhadap acara ini karena dapat menginspirasi generasi milenial untuk semakin memahami dunia pasar modal. Terlebih lagi, proses terjun langsung ke dunia pasar modal saat ini dapat dilakukan dengan semakin mudah karena adanya digitalisasi.

“Minat terhadap dunia pasar modal cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sebagai contoh, selama tahun 2021 ini MNC Sekuritas telah menyelenggarakan hampir 400 kegiatan edukasi saham secara online dengan total peserta mencapai lebih dari 270.000. Kemudahan menjangkau calon investor dan investor dari berbagai wilayah berkat digitalisasi ini membuat kami semakin bersemangat dalam bertransformasi secara digital, salah satunya juga dengan pembukaan rekening saham secara online melalui aplikasi MNC Trade New,” jelas Susy. Penasaran ingin mengetahui seperti apa kisah investasi dari para tokoh investor legendaris Indonesia? Jangan lupa untuk mengikuti webinar edukasi pasar modal ini, sehingga memperoleh gambaran arah pasar modal Tanah Air, kisah sukses investor saham, transformasi digital MNC Group dan MNC Sekuritas, serta pemaparan dari emiten ternama di Indonesia.