NEW YORK - Harga minyak melemah pada perdagangan Senin (Selasa WIB). Harga minyak turun setelah mengalami kenaikan pada minggu sebelumnya.

Minyak West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Agustus turun USD1,14 menjadi USD72,91 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus turun USD1,5 menjadi USD74,68 per barel di London ICE Futures Exchange.

Pada pekan sebelumnya, harga minyak mentah AS melonjak USD3,9%, sementara Brent naik 3,6% berdasarkan kontrak bulan depan.

"Permintaan tampak sangat kuat terlepas dari pembatasan mobilitas (beberapa di antaranya telah diperketat kembali) karena Covid-19," kata Analis Energi Commerzbank Research, Eugen Weinberg, dikutip dari Antara, Selasa (29/6/2021).

Pedagang menunggu keputusan Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya tentang tingkat produksi minyak mentah. Kelompok tersebut, yang secara kolektif dikenal sebagai OPEC+, dijadwalkan mengadakan pertemuan melalui konferensi video pada 1 Juli.

Sebelumnya, Harga minyak dunia naik pada perdagangan kemarin. Harga minyak karena para pedagang optimis tentang prospek pemulihan permintaan.

Minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman Agustus bertambah 75 sen menjadi menetap di USD74,05 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah Brent untuk pengiriman Agustus naik 62 sen menjadi ditutup pada USD76,18 per barel di London ICE Futures Exchange, dilansir dari Xinhua, Sabtu (26/6/2021). "Sentimen dan momentum harga tetap sangat positif," Eugen Weinberg, analis energi di Commerzbank Research, mengatakan dalam sebuah catatan pada hari Jumat.