JAKARTA – Apakah Anda termasuk investor saham yang baru saja akan memulai perjalanan investasi saham Anda? Jika ya, maka tidak ada salahnya untuk Anda mengetahui apa saja ciri saham yang layak untuk ditabung dalam jangka panjang. Investasi saham jangka panjang akan memberikan risiko yang lebih rendah dan terukur jika dibandingkan dengan aktivitas trading saham.

Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Hadibowo mengungkapkan investor pemula sebaiknya tidak membeli saham secara asal-asalan. Thomas membeberkan tiga ciri saham yang layak untuk ditabung dalam jangka panjang.

1. Anda dapat mempertimbangkan untuk memilih saham yang sudah mapan dari segi kinerja serta rutin memberikan dividen. Thomas menuturkan sebaiknya, investor dapat memulainya dengan membeli saham suatu produk yang dikenal luas dan dibutuhkan oleh banyak kalangan. Sebelum membeli suatu saham, sebaiknya Anda mencari tahu dulu barang atau jasa dan pastikan Anda memang mengetahui barang atau jasa emiten tersebut. Dengan landasan seperti ini, saham-saham ini tentu dapat diprediksi memiliki prospek baik di masa yang akan datang.

2. Ciri lain dari saham yang layak untuk ditabung adalah memiliki model bisnis perusahaan yang jelas. Pastikan Anda mengetahui saham emiten yang Anda beli dan memang digunakan oleh banyak orang, seperti di bidang perbankan.

3. Kapitalisasi pasar saham emiten tersebut termasuk besar. Anda dapat mengecek kapitalisasi pasar perusahaan tersebut di mana sebaiknya kapitalisasi pasar bernilai lebih dari Rp500 miliar.

Untuk dapat mengetahui rekomendasi saham yang dapat Anda pertimbangkan untuk ditabung jangka panjang, Anda dapat memanfaatkan fitur Index yang terdapat pada aplikasi MNC Trade New. Sebagai contoh, Anda dapat memilih jenis index saham LQ45 di mana saham tersebut berisi 45 emiten yang telah melalui proses seleksi dengan likuiditas tinggi.

