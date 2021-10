JAKARTA - Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Program Keluarga Harapan (PKH) berlanjut hingga Desember 2021. Di mana bantuan ini diberikan kepada keluarga kurang mampu yang tercatat di DTKS Kemensos.

Menurut informasi penerima BLT PKH 2021 maksimal diterima empat orang dalam satu keluarga. Adapun bantuan diberikan berdasarkan empat kategori, yaitu: ibu hamil dan anak usia dini 0-6 tahun Rp3 juta per tahun, anak sekolah (SD Rp900.000 per tahun, SMP Rp1,5 juta per tahun, SMA Rp2 juta per tahun), penyandang disabilitas berat Rp2,4 juta per tahun, dan lanjut Usia (Lansia) mulai 70 tahun Rp2,4 juta per tahun.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT PKH 2021 akan mengalami penambahan karena Kemensos tengah melakukan pemutakhiran data. Namun, persyaratan tetap harus dipenuhi oleh penerima kategori ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lansia.

Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi untuk kategori anak sekolah salah satunya yaitu mempunyai Kartu Indonesia Pintar (KIP).

(kmj)