Bank Mandiri kembali menggelar ajang kompetisi Wirausaha Muda Mandiri (WMM) tahun 2021. Ajang ini bertujuan untuk mendorong lahirnya bibit-bibit unggul wirausaha muda yang kreatif, inovatif, dan dapat berkontribusi aktif untuk perekonomian Indonesia.

Sejak tahun 2007, WMM menjadi salah satu ajang bergengsi favorit yang telah mewadahi ribuan pelaku usaha usia muda. Tercatat, 50.000 wirausaha muda dari seluruh Indonesia telah menjadi bagian dari komunitas ini, baik sebagai juara, finalis, maupun peserta.

Ajang kompetisi Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2021 semakin seru. Terdapat 15 peserta yang berhak maju ke tahap WMM Capital League Phase 1. Kelima belas peserta Capital League tiba di Bali tanggal 7 November 2021. Mereka disambut tim mentor di antaranya:

Foto. Instagram Instagram @wrausahamandiri

1. Industri, Perdagangan dan Jasa (IPJ) : Florentia Jeanne, Owner Noonaku Signature

2. Sosial : Goris Mustaqim, Owner PT Resultan Nusantara

3. Boga : Hendy Setiono, Owner Baba Rafi Enterprises

4. Kreatif : Fathia Izzati, Youtuber, content creator

5. Teknologi : Dedi Cahyadi, Founder Nano Bubble

Sedangkan untuk peserta dibagi menjadi 3 tim, yakni Capital, Livin, Dream.

Foto. Instagram @wrausahamandiri

Capital

1. Alamsyah – Fox Logger (Teknologi)

2.Aminudi – Biomagg (Sosial)

3. Nurman Farieka – Hirka (Kreatif)

4.Richard Theodore – Summer Minibar (Boga)

5.Novitha Herawati – CV Nusantara Jaya Food (Cassava) (IPJ)

Foto. Instagram @wrausahamandiri

Livin

1. Sarnata - Arenta( Sosial)

2. Syukriatun Niamah - Robries ( Creative)

3. Helmi Nurjamil – Jamur Halwa ( IPJ)

4. Raditya Bagaskara - Makjon ( Boga)

5. Agustinus Dwiutomo Pristya Putra – Goodeva ( Teknologi)

Foto. Instagram @wrausahamandiri

Dream

1. Syamsuri syamsuddin – Duta Samudera Indonesia (IPJ)

2. Dian Prayogi – Habibi Digital Nusantara (Teknologi)

3. Ecky Anugrah - Ammossi (Kreatif)

4. Martalinda Basuki – Cokelat Klasik (Boga)

5. Lintang Kusuma Pratiwi – Neurafarm (Sosial)

Pada 7 November 2021, tantangan yang dihadapi peserta adalah memecahkan clue di tiga tempat, yaitu Hardrock (Game Challenge Duplicate Dish), Lapangan Branjasandi (Game Challenge merangkai Puzzle), dan Kantor Bank Mandiri Regional (Game Challenge menghitung uang pecahan Rp 2.109.800) .

Setelah itu, mereka akan memecahkan clue yang kedua untuk sampai di Hotel Sthala. Grup pertama yang finish di Hotel Sthala akan mendapatkan hadiah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Saat finish peserta disambut oleh Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas dalam welcoming dinner. Pada kesempatan ini para peserta mendapat kesempatan untuk saling berkenalan dan dihibur dengan live music. Pada tanggal 8, 9, 10 November 2021, ada race yang menantang bagi peserta dan berhadiah uang.

"WMM yang kini genap berusia 15 tahun, merupakan wujud konsistensi Bank Mandiri dalam menebar inspirasi berwirausaha kepada generasi muda. Mengusung tema 'Livin The Dream’, Kompetisi WMM 2021 akan mengadu inovasi wirausaha muda di lima kategori yaitu, Industri Perdagangan dan Jasa, Boga, Kreatif, Sosial, dan Teknologi. Saya harap para peserta bisa melalui berbagai tahapan challenge yang diberikan," tuturnya menjelaskan.

Adapun, total hadiah bagi pemenang adalah Rp2,5 miliar. Ia menambahkan, Bank Mandiri terus melakukan terobosan inovatif yang dilakukan di New Livin’ by Mandiri. Kali ini menghasilkan aplikasi yang sama sekali berbeda dengan yang terdahulu.

New Livin’ by Mandiri hadir dengan mengusung konsep cabang dalam genggaman dengan layanan finansial yang komplit, termasuk integrasi layanan anak perusahaan Mandiri Group dan ekosistem digital favorit nasabah. Cukup satu Financial Super App Livin’ by Mandiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan nasabah.

Sebagai bagian dari transformasi Mandiri Digital, Financial Super App New Livin’ by Mandiri menjadi bukti bahwa Bank Mandiri sudah mempunyai digital capabilities yang mumpuni untuk bersaing di digital market.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kepatuhan dan SDM PT Bank Mandiri Agus Dwi Handaya menambahkan, untuk bisa sampai di tahap ini sungguh tidak mudah, karena para peserta telah menyisihkan 5.540 pendaftar. “Lima belas besar Wirusaha Muda Mandiri yang terpilih akan mengikuti berbagai tantangan dan mendapatkan pendampingan dari para mentor-mentor profesional," ujar Agus.

(Foto: tangkapan layar Channel YouTube WMM)

WMM 2021 memiliki sejumlah perbedaan dari WMM tahun-tahun sebelumnya. Ajang kompetisi bergengsi di bidang enterpreneurship yang memasuki tahun ke-15, ini membuka kesempatan kepada anak-anak muda yang baru akan merintis bisnis.

“Konsep baru dalam hal penetapan kategori kompetisi, yaitu kategori Business Existing dan Business Plan. Kedua kategori ini sifatnya challenge. Jadi, buat anak-anak muda yang hanya punya ide bisnis pun bisa ikut. Mereka akan diberi challenge,” tutur Rohan Hafas.

Kini, 15 peserta yang lolos dan sudah melewati persaingan ketat Project Competition Phase 2-3, akan bertarung di babak WMM Capital League Phase 1 yang akan di selenggarakan mulai dari 7-11 November 2021 di Bali. Nah, jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan keseruan 15 peserta Business Existing yang akan melanju ke babak WMM Capital League Phase 1.

