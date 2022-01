JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Untuk mendukung peningkatan dan pengembangan literasi pasar modal di Indonesia, MNC Sekuritas konsisten dalam menggelar program promosi melalui kerja sama dengan sejumlah manajer investasi.

Menjelang perayaan Imlek, MNC Sekuritas menggandeng Reliance Manajer Investasi dalam menggelar promo Imlek bertajuk Lucky Angpau Lunar Year 2022 dengan total cashback senilai Rp1 juta.

Anda bisa mendapatkan cashback reksa dana dari Reliance Manajer Investasi senilai Rp20.000 dengan minimum pembelian reksa dana Reliance tertentu senilai Rp200.000 melalui aplikasi MotionTrade.

Program promo spesial Imlek ini berlaku pada 1-28 Februari 2022. Promo ini berlaku untuk produk reksa dana seperti Reksa Dana Reliance Dana Terencana (RDT), Reksa Dana Reliance Pasar Uang (RPU), dan Reksa Dana Reliance Obligasi Pemerintah (ROP). Anda akan mendapatkan cashback senilai Rp20.000, tidak berlaku kelipatan, yang akan diberikan dalam bentuk reksa dana yang sama.

Cashback ini berlaku untuk 50 orang investor pertama. Pembelian reksa dana tidak boleh dicairkan hingga 31 Maret 2022. Segera buka rekening saham Anda secara online melalui aplikasi MotionTrade. Dapatkan informasi selengkapnya di link berikut: bit.ly/promoRelianceMT!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!