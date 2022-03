JAKARTA - Layanan mobile banking PT Bank Central Asia Tbk (BCA) mengalami gangguan. Nasabah mengeluh layanan mobile banking mengalami error atau bermasalah. Layanan yang dikeluhkan adalah BCA Mobile dan KlikBCA Web.

Executive Vice President Secretariat & Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengatakan, sedang ada kendala dalam beberapa layanan tersebut. Pihak BCA juga menyebutkan pihaknya sedang melakukan proses pemulihan dan perbaikan dengan tujuan agar bisa memberikan pelayanan yang optimal bagi nasabah.

"Sehubungan dengan kendala pada beberapa layanan perbankan BCA, kami memohon maaf atas ketidaknyamanan dan kendala yang terjadi," ujar Hera dalam keterangan resmi yang diterima MNC Portal, Rabu (2/3/2022)

Hingga saat ini, proses pemulihan dan perbaikan saat ini sedang BCA lakukan.

"Proses ini dilakukan agar dapat memberikan pelayanan perbankan lebih optimal untuk nasabah," imbuh Hera.

Hera menambahkan apabila nasabah mengalami kendala atau membutuhkan informasi bisa menghubungi beberapa kanal yang disediakan BCA. Mulai dari contact center HaloBCA 1500888, twitter @halobca atau webchat www.bca.co.id.

Sebagai informasi, sejumlah pengguna di Twitter mengatakan tidak bisa mengakses layanan BCA Mobile seperti masuk dalam akun atau login. Selain itu, salah satu nasabah mengeluhkan tidak bisa melakukan proses transaksi.

Ada juga tangkapan layar notifikasi BCA yang menyatakan sedang melakukan pemeliharaan sistem, membuat layanan tidak bisa diakses. Pengguna KlikBCA juga mengeluhkan layanan tersebut eror. Terdapat notifikasi yang menyatakan transaksi tidak bisa dilakukan.

"Untuk sementara transaksi tidak dapat dilakukan/Temporary transaction cannot be done," tulis pemberitahuan tersebut.