JAKARTA - Lonjakan harga yang bersejarah pada minyak kini membentuk kembali prospek ekuitas Asia dan pasar mata uang. Hal itu karena harga tinggi yang berkepanjangan memperlihatkan kerentanan negara-negara yang bergantung pada sektor energi.

Dilansir dari South China Morning Post, risiko kenaikan harga konsumen dan gangguan pada saldo transaksi berjalan telah memicu arus keluar asing yang kuat dari ekuitas di pasar seperti India dan Korea Selatan dalam beberapa hari terakhir, sehingga mendorong pelemahan mata uang mereka.

Beberapa negara kaya sumber daya, seperti Australia dan Indonesia, termasuk di antara penerima manfaat karena pasar mereka bertahan di tengah penurunan sejak Rusia menginvasi Ukraina. Sanksi terhadap minyak Rusia mendorong harga minyak mentah Brent ke level USD139 per barel awal pekan ini.

Ahli Strategi Pasar Global untuk Asia-Pacific ex-Japan di Invesco Ltd, David Chao mengatakan, tidak ada waktu yang lebih tepat dari sekarang bagi investor untuk tetap terdiversifikasi dengan baik di seluruh aset.

“Masuk akal untuk kelebihan berat secara alami. sumber daya dan negara-negara yang merupakan eksportir komoditas terbesar di bidang energi, pertanian, dan logam,” kata David kepada SCMP, dikutip Minggu (13/3/2022).

Berikut adalah bagaimana beberapa pasar Asia diposisikan dalam menghadapi kenaikan harga energi:

1. Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia adalah dua pengekspor minyak sawit terbesar di dunia, status yang telah membantu menarik investor di tengah penurunan saham global. Bahkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah bertahan, sementara rupiah adalah satu-satunya pemenang di antara mata uang Asia sejak invasi Ukraina.

Sedangkan Ringgit yang tangguh telah mendukung arus masuk asing ke saham Malaysia. Turun sedikit lebih dari 1 persen sejak 23 Februari, patokan ekuitas lokal bernasib lebih baik daripada pasar regional.

Wai Ho Leong, ahli strategi di Modular Asset Management di Singapura mengatakan, ini adalah pelindung nilai inflasi klasik. “Saya akan mencari aset Malaysia untuk dibeli dengan harga murah,” katanya, seraya menambahkan bahwa mata uang tersebut masih “secara fundamental undervalued.

2. Australia

Australia adalah pemimpin dunia dalam memproduksi dan mengekspor logam dan mineral, termasuk batu bara, bijih besi dan emas. Menurut RBC Europe Ltd, minyak dan gas alam menyumbang lebih dari 15 persen pendapatan ekspor Australia.

Indeks acuan S&P/ASX 200, di mana perusahaan material menyumbang seperempat dari bobot, telah turun 2 persen sejak 23 Februari, sehari sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Nilai itu dibandingkan dengan penurunan lebih dari 7 persen untuk MSCI Asia-Pacific Index. Penambang seperti Cimic Group Ltd. dan Whitehaven Coal Ltd. telah melonjak setidaknya 27 persen selama periode tersebut, sementara dolar Australia naik lebih dari 1 persen terhadap dolar AS pada akhir Jumat di Asia.

3. India

Di India, yang mengimpor sekitar 85 persen dari kebutuhan minyaknya, orang asing menjual saham dengan kecepatan tinggi dan eksodus telah mengirim rupee ke rekor terendah. Benchmark S&P BSE Sensex turun 2,9 persen sejak 23 Februari, dengan pembelian oleh dana domestik di tengah hiruk-pikuk perdagangan ritel membantu membatasi kerugian ekuitas.

Namun, risiko guncangan inflasi merupakan tantangan bagi bank sentral dan pasar keuangan di negara yang kemungkinan paling rentan terhadap lonjakan minyak mentah Brent. Awal bulan ini, Credit Suisse Group AG menurunkan peringkat saham India menjadi underweight dalam alokasi Asia mereka, sementara meningkatkan Australia.

4. Korea Selatan

Importir minyak besar lainnya, Korea Selatan juga menyaksikan aksi jual asing yang berkontribusi pada pelemahan mata uangnya. Won turun sekitar 3 persen terhadap dolar AS sejak invasi ke Ukraina, negara dengan kinerja terburuk kedua di Asia.

Indeks Kospi, yang merupakan pecundang terbesar tahun 2022 di antara tolok ukur ekuitas nasional sebelum perang dimulai, turun hampir 11% tahun ini karena kenaikan imbal hasil mengancam untuk mengikis pendapatan untuk kelas berat teknologinya. Prospeknya sedikit membaik karena presiden terpilih baru Yoon Suk-yeol diharapkan lebih ramah bisnis daripada pendahulunya.

5. China

Dinamikanya sedikit berbeda untuk pasar China, di mana masalah regulasi telah menekan harga saham. Menurut Jian Chang, kepala ekonom China Barclays Plc, China mengimpor sekitar 15 persen minyaknya dari Rusia dan mungkin dapat membayar harga yang lebih rendah untuk impor tersebut karena berkurangnya permintaan dari AS dan Eropa. Banyaknya alat kebijakan juga berarti Beijing dapat memerintahkan penyulingan minyak milik negara untuk memotong laba guna membatasi harga bahan bakar.

6. Thailand

Melonjaknya biaya bahan bakar mengancam pemulihan yang baru lahir di ekonomi Thailand yang bergantung pada pariwisata, tepat ketika negara itu mulai membuka diri untuk perjalanan internasional. Kemungkinan hilangnya turis Rusia, kelompok pelancong terbesar pada Januari, akan memberikan pukulan lain bagi perekonomian.