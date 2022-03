NEW YORK - Harga minyak terus menurun hingga 6% pada akhir perdagangan Selasa. Harga minyak pun turun ke level terendah dalam hampir tiga minggu.

Penurunan karena Rusia mengisyaratkan kemungkinan menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran untuk maju dan ketika para pedagang khawatir penguncian pandemi yang berkembang di China dapat mengurangi permintaan.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei anjlok USD6,99 atau 6,5% menjadi USD99,91 per barel. Minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS untuk pengiriman April tergelincir USD6,57 atau 6,4% menjadi USD96,44 per barel. Brent turun serendah USD97,44 dan WTI mencapai USD93,53 atau terendah sejak 25 Februari.

Baik harga patokan minyak mentah berjangka Brent maupun WTI AS menetap di bawah USD100 dolar AS per barel untuk pertama kalinya sejak akhir Februari.

Rusia adalah pengekspor minyak mentah dan bahan bakar terbesar di dunia. Banyak pembeli telah menghindari barel Rusia sejak invasi, memicu kekhawatiran gangguan jutaan barel pasokan minyak mentah harian. Ketakutan itu sekarang terlihat berlebihan.

Seorang perunding Ukraina mengatakan pembicaraan dengan Rusia mengenai gencatan senjata dan penarikan pasukan Rusia dari Ukraina sedang berlangsung. Aksi jual berikutnya mendorong harga lebih rendah tetapi banyak yang memperkirakan volatilitas akan berlanjut.

"Sementara laporan pembicaraan yang menjanjikan harus disambut, sulit untuk melihat bagaimana kedua pihak pada tahap ini akan siap untuk membuat konsesi yang dapat diterima oleh pihak mana pun," kata Catatan Penelitian Kpler, dikutip dari Antara, Rabu (16/3/2022).

"Dalam situasi saat ini, sulit untuk melihat bagaimana harga minyak mentah tidak di bawah harga," tulisnya.

Rusia juga mengatakan telah menulis jaminan bahwa mereka dapat melaksanakan tugasnya sebagai pihak dalam kesepakatan nuklir dengan Iran. Hal ini menunjukkan bahwa Moskow akan mengizinkan kebangkitan pakta 2015 yang compang-camping untuk dilanjutkan.

Pembicaraan untuk menghidupkan kembali perjanjian nuklir dapat mengarah pada pencabutan sanksi terhadap sektor minyak Iran dan memungkinkan Teheran untuk melanjutkan ekspor minyak mentah. Mereka terhenti karena tuntutan Rusia.

Akibat invasi Rusia, yang disebutnya sebagai "operasi militer khusus", sanksi Barat telah gagal menghalangi China dan India untuk membeli minyak mentah Rusia. Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) mengatakan permintaan minyak pada 2022 menghadapi tantangan dari invasi dan kenaikan inflasi karena harga minyak mentah melonjak, meningkatkan kemungkinan pengurangan perkiraan permintaan yang kuat tahun ini. China melihat lonjakan tajam dalam infeksi COVID-19 harian, yang dapat memperlambat laju konsumsi saat ini ketika negara itu beralih ke penguncian. "Diperkirakan bahwa penguncian parah di China dapat membahayakan konsumsi minyak 0,5 juta barel per hari, yang selanjutnya akan diperparah oleh kekurangan bahan bakar karena harga-harga energi yang meningkat," kata Analis Pasar Minyak Senior Rystad Energy, Louise Dickson.