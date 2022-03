JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. MNC Sekuritas memenangkan Kompetisi Akuisisi Rekening Dana Nasabah (RDN) yang digelar oleh PT Bank Central Asia Tbk untuk kategori Perusahaan Efek dengan Jumlah Akuisisi RDN Tertinggi pada Jumat (18/03/2022).

MNC Sekuritas berkomitmen dalam mendukung pengembangan pasar modal Indonesia melalui berbagai kegiatan literasi dan edukasi kepada masyarakat Indonesia. Tak heran, MNC Sekuritas memperoleh apresiasi atas pencapaian jumlah RDN BCA selama Desember 2021 โ€“ Februari 2022.

Penghargaan ini diterima secara virtual oleh Pjs Direktur MNC Sekuritas Afen Tjhong dan disaksikan oleh Direktur BCA John Kosasih dan Kepala Divisi Cash Management BCA Rusdianti Salim.

Pjs Direktur MNC Sekuritas Afen Tjhong mengungkapkan rasa syukurnya atas penghargaan yang diterima oleh MNC Sekuritas ini.

Penghargaan ini tentunya berkat kepercayaan investor kepada MNC Sekuritas, terutama dalam pembukaan rekening secara full online melalui aplikasi MotionTrade.

โ€œSebanyak 98,28% dari pembukaan rekening nasabah selama periode kompetisi Desember 2021 - Februari 2022 merupakan pembukaan rekening secara full online melalui aplikasi MotionTrade, menggunakan RDN BCA. Persentase ini meningkat jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu sebesar 97,02%. Hal ini membuktikan betapa besar pengaruh digitalisasi terhadap penciptaan investor baru di pasar modal,โ€ jelas Afen.

Afen menambahkan, penghargaan ini dapat semakin memotivasi MNC Sekuritas untuk berkomitmen penuh dalam pengembangan pasar modal Indonesia khususnya dalam peningkatan jumlah investor. MNC Sekuritas berharap ke depannya masyarakat Indonesia akan semakin aktif dalam dunia keuangan terutama dengan terjun langsung menjadi investor dalam pasar modal Indonesia.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!