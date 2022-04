JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa meningkatkan pelayanan guna memfasilitasi kebutuhan investor.

MNC Sekuritas resmi meluncurkan layanan WhatsApp Business pada Kamis (28/04/2022). Melalui nomor 0888-8000-005, investor maupun calon investor dapat langsung menghubungi layanan resmi MNC Sekuritas melalui Chat WhatsApp Business. Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina mengungkapkan, WhatsApp Business resmi MNC Sekuritas bertujuan untuk mewadahi interaksi yang lebih mudah dan cepat antara investor dengan MNC Sekuritas.

 BACA JUGA:Sukses! Lebih dari 1.000 Peserta Ikuti Syariah Investment Festival 2022 oleh MNC Sekuritas

Kini, Anda dapat memperoleh informasi seputar layanan MNC Sekuritas melalui berbagai channel komunikasi, seperti Call Center 1 500 899 (ext. 3) serta email di callcenter.mncs@mncgroup.com. Bukan hanya itu, Anda juga dapat menghubungi MNC Sekuritas melalui email callcenter.mncs@mncgroup.com, seluruh media sosial MNC Sekuritas atau telegram resmi MNC Sekuritas.

Segera nikmati layanan terbaru MNC Sekuritas ini sehingga Anda dapat terus terkoneksi dengan tim yang dapat membantu Anda menjawab pertanyaan Anda seputar investasi saham dan reksa dana di MNC Sekuritas. Pastikan Anda juga mengikuti MNC Sekuritas melalui berbagai platform media sosial agar memperoleh informasi terkini seputar dunia pasar modal!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!

(ZWD)