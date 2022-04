JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sepanjang bulan suci Ramadan 1443 H, MNC Sekuritas telah berhasil menggelar rangkaian acara edukasi investasi secara virtual yaitu “MNC Syariah Investment Festival 2022” pada tanggal 5 - 22 April 2022.

Acara ini mengajak para peserta untuk beribadah dan beramal dengan investasi syariah. Syariah Investment Festival 2022 terdiri dari 3 kegiatan, yaitu MNC Sajadah (Saham jadi Ibadah), MNC Islamic Young Entrepreneur Series dan Ramadan Investment Camp.

Syariah Investment Festival 2022 berhasil terselenggara karena adanya dukungan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk dan PT Pegadaian (Persero), serta didukung oleh Galeri Investasi mitra MNC Sekuritas, seperti IBI Kesatuan Bogor, UPN Veteran Jakarta, Institut Tazkia, Universitas Al-Azhar Indonesia dan Universitas Pelita Bangsa.

“Pegadaian turut bangga ikut berpartisipasi pada acara Syariah Investment Festival 2022. Kami berharap semoga masyarakat lebih mengenal beragam produk Pegadaian sesuai kebutuhan, baik produk konvensional maupun berbasis syariah, serta dapat memberikan nilai tambah pemanfaatannya,” jelas Head of Unit Gadai Efek PT Pegadaian (Persero) Deni Hamzah.

Sejumlah narasumber berhasil dihadirkan dalam rangkaian kegiatan ini, antara lain Kepala Divisi Pasar Modal Syariah PT Bursa Efek Indonesia Irwan Abdalloh, Chief Waqf Officer Rumah Zakat Indonesia Soleh Hidayat, Anggota Badan Wakaf Indonesia Prof. Dr. Nurul Huda, dan Pimpinan PLVM2 DSN Institute Azharuddin Lathif, M.Ag., M.H.,

Selain itu ada Owner Al-Fadhilah Resto Muhammad Irsyad Fadhilah, Owner Potatodash.id Richella Faby Loverian, Owner Toserbanya.id Anesya Mascita Putri, Owner Zinnia Diamond Nadia Sophia Lubis, Spesialis Pengembangan Investor Syariah PT Bursa Efek Indonesia Derry Yustria, Investor Mahar Saham MNC Sekuritas Aristo Helvalex Mekuo dan Ahli Pasar Modal Syariah MNC Sekuritas Sutrisna Amijaya.

Head of Investment Gallery MNC Sekuritas Andri Muharizal Putra mengungkapkan rasa syukurnya karena acara Syariah Investment Festival 2022 ini dapat berjalan dengan lancar. Momen Ramadan menjadi kesempatan untuk berbagi pengetahuan dan edukasi di bidang pasar modal syariah secara virtual.

“Pada kesempatan kali ini, kami berhasil mengajak sekitar lebih dari 1.000 pendaftar untuk dapat mengenal lebih dekat pasar modal syariah secara umum maupun khusus. Penyelenggaraan Syariah Investment Festival ini juga merupakan penyelenggaraan festival edukasi pasar modal syariah untuk pertama kalinya bagi MNC Sekuritas selama bulan Ramadan tahun ini, sehingga kami berharap dapat menginspirasi dan membawa manfaat bagi masyarakat,” tutup Andri.

