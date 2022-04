JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sepanjang bulan suci Ramadan 1443 H, MNC Sekuritas menggelar rangkaian acara edukasi investasi secara virtual yaitu “MNC Syariah Investment Festival 2022”.

Salah satu acara yang dapat Anda ikuti adalah Ramadhan Investment Camp. Acara ini akan diselenggarakan sejak Rabu (20/04/2022) hingga Jumat (22/04/2022) pukul 13.30 – 15.00 WIB.

Acara Ramadan Investment Camp ini merupakan kegiatan inklusi pasar modal di mana peserta yang mengikuti acara ini wajib membuka rekening efek MNC Sekuritas baik berupa konvensional atau syariah.

Dengan membuka rekening efek MNC Sekuritas selama Ramadan 1443 H, Anda telah berdonasi untuk anak yatim dan kaum duafa. Anda akan mendapatkan bonus berupa e-certificate jika mengikuti 3 tanggal kegiatan.

Beberapa pembicara yang akan hadir secara virtual dalam acara tersebut adalah Spesialis Pengembangan Investor Syariah PT Bursa Efek Indonesia Derry Yustria, Nasabah Mahar Saham MNC Sekuritas Aristo Helvalex Mekuo & Mutiara Kusuma Sari dan Ahli Syariah Pasar Modal MNC Sekuritas Sutrisna Amijaya.

Penasaran dan ingin segera mengikuti kegiatan ini? Yuk, segera daftarkan diri Anda untuk mengikuti kegiatan Ramadan Investment Camp bersama MNC Sekuritas

