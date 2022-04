JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sepanjang bulan suci Ramadan 1443 H, MNC Sekuritas menggelar rangkaian acara edukasi investasi secara virtual yaitu โ€œMNC Syariah Investment Festival 2022โ€.

Acara ini dapat diikuti secara gratis dan terbuka untuk umum selama tanggal 5 โ€“ 22 April 2022. Salah satu program yang dapat Anda ikuti adalah MNC Islamic Young Entrepreneur Series berupa talkshow entrepreneurship yang menghadirkan pebisnis muda di bidang usaha berbasis syariah.

Peserta acara akan mendapatkan akun Virtual Trading Syariah MNC Sekuritas secara gratis, e-certificate, serta doorprize menarik.

Penasaran ingin mengikuti keseruan dari MNC Islamic Young Entrepreneur Series ini? Anda masih berkesempatan untuk mengikuti sesi terakhir dari MNC Islamic Young Entrepreneur Series dengan pembicara pemilik usaha Toserbanya.id Anesya Mascita Putri dan pemilik usaha Zinnia Diamond Nadia Sophia Lubis pada Selasa (19/04/2022) pukul 13.30 โ€“ 15.00 WIB. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/mncsyariah2022!

Beberapa pembicara yang telah hadir dalam rangkaian acara MNC Islamic Young Entrepreneur Series sebelumnya adalah pemilik Al-Fadhilah Resto Muhammad Irsyad Fadhilah pada Rabu (06/04/2022) dan pemilik Potatodash.id Richella Faby Loverian pada Rabu (13/04/2022). Pemilik Al-Fadhilah Resto Muhammad Irsyad Fadhilah yang juga merupakan seorang atlet panahan menceritakan kisahnya dalam membuat kuliner ala Timur Tengah.

โ€œAl-Fadhilah Resto sudah berjalan selama 1,5 tahun ketika pandemi COVID-19 tengah melanda. Awalnya, saya membuat nasi kebuli dengan sistem pre-order untuk 20 porsi dan ternyata bisa tetap bertahan dalam sistem online hingga awal Januari 2022 sudah tersedia dalam bentuk offline. Hal penting yang harus dipelajari dalam merintis usaha adalah luruskan niat, bersungguh-sungguh dan belajarlah dengan komprehensif,โ€ jelas Irsyad.

Selain itu, pemilik Potatodash.id Richella Faby Loverian juga menceritakan kisahnya dalam membangun bisnis. Richella mengungkapkan ia tidak memiliki background bisnis sama sekali namun ia memulai mulai berkecimpung di dunia bisnis dengan memiliki online shop sejak SMP.

โ€œPotato Dash muncul untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang seringkali merasa kebingungan ingin makan apa. Setelah mencoba berbagai jenis bisnis, saya akhirnya menemukan jenis bisnis yang saya sukai, berbeda dan belum pernah ada sebelumnya. Hingga saat ini, telah terdapat 5 cabang offline Potato Dash yang terletak di kawasan Jakarta dan Bekasi,โ€ jelas Richella.

Jangan lewatkan acara sharing session terakhir dari pebisnis muda dalam membangun bisnisnya minggu ini. Segera daftarkan diri Anda sebagai peserta dan nikmati bonus dari MNC Sekuritas! Slot terbatas!

