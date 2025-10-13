Tips MotionTrade: Inilah 4 Pentingnya Laporan Keuangan bagi Investor Pemula

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia. MNC Sekuritas menyediakan layanan dan jasa perdagangan efek yang lengkap dan didukung dengan aplikasi online trading yaitu MotionTrade.

Salah satu hal penting yang perlu dipelajari oleh investor atau trader pemula di dunia saham adalah kemampuan membaca laporan keuangan. Dokumen ini merupakan salah satu sumber informasi utama yang harus dianalisis secara cermat sebelum melakukan investasi atau trading saham. Melalui laporan keuangan, perkembangan dan kondisi keuangan suatu perusahaan dapat diketahui dengan lebih jelas. Dengan memahami laporan ini, Anda bisa menilai posisi keuangan perusahaan serta kinerjanya dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis.

Laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan dikelola dan sejauh mana pertumbuhannya. MotionTrade telah merangkum empat fungsi utama laporan keuangan bagi investor atau trader, yaitu:

1. Mengetahui Informasi Emiten

Laporan keuangan sebuah perusahaan akan menyajikan berbagai informasi seperti jumlah penghasilan dan laba bersih yang dibukukan, neraca, hingga arus kas. Melalui informasi yang disajikan, investor bisa mengetahui sejauh mana perkembangan finansial emiten tersebut, apakah mengalami perbaikan atau penurunan dari periode sebelumnya.

2. Membantu Analisis Utang Perusahaan

Selain pendapatan perusahaan, investor perlu memperhatikan utang yang dimiliki oleh perusahaan. Hal ini akan membantu investor untuk menganalisis bagaimana kondisi finansial perusahaan ke depannya. Jika pemasukan kecil tapi utang besar, tentu sulit menjaga stabilitas. Investor atau trader pemula lebih disarankan untuk memilih saham dari perusahaan yang stabilitas finansialnya bagus.