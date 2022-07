JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun tajam pada perdagangan kemarin. IHSG anjlok 155,15 poin atau 2,28% di 6.639,17 di penutupan kemarin.

Analis memproyeksikan IHSG melemah pada perdagangan hari ini, Selasa (5/7/2022). Founder WH Project William Hartanto mengatakan, indeks acuan sedang dalam masa downtrend untuk mencari level technical reboundnya.

"Jika melihat pola, rasanya kami akan kembali mengatakan bahwa IHSG berpotensi rebound terbatas lagi hari ini, namun jika tidak berhasil dipertahankan juga maka bisa jadi IHSG mendekati level 6200," kata William dalam outlook hariannya, Selasa (5/7/2022).

William mencermati posisi tersebut masih rawan untuk terjadinya koreksi. Adapun level pantulan yang perlu dicermati berada di area 6.500.

William menimbang IHSG akan bergerak mixed dan cenderung melemah di area 6509 – 6723.

"Posisi yang masih rawan sehingga hari ini lebih disarankan wait and see, jika IHSG benar rebound pada hari ini maka seharusnya sudah menjadi kesempatan bagi Anda untuk buy on weakness," pungkasnya.