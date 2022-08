JAKARTA - Group Governance and Organization Development Director MNC Media, Indra Prastomiyono menyatakan semua orang bisa menjadi pemimpin. Menurutnya, untuk menjadi seorang pemimpin tergantung dari keinginan setiap individu.

"Tinggal apakah dia punya kemampuan untuk memperbaiki diri punya kemampuan mengenali diri apakah dia punya kemampuan untuk belajar terus dan secara tidak langsung kepala bagian belakang selalu mengawinkan strength dan weaknes dirinya dengan oprtunity dan trade yang ada di diluar," kata Indra dalam Podcast Aksi Nyata Perindo dengan tema 'Membangun Leadership Management dalam Perusahaan' Rabu (3/8/2022).

Ia melanjutkan, untuk menjadi seorang pemimpin harus mempunyai karakter pribadi yang kuat.

"Seorang leader itu harus mempunyai karakter khusus, karakter yang beyond, beyond at competition, beyond them self, beyond their pearce bahwa ternyata dia tidak mencapai yang diinginkan sudah urusan yang di atas, karena saya muslim harus ada hablum minannas dan hablum minallah," ucapnya.

Ia menambahkan, seorang pemimpin harus mempunyai positif thinking dengan keinginan mau belajar dan keinginan untuk memperbaiki diri serta tidak ingin menyerah.

"Percaya bahwa tidak ada kata impossible, kita bisa karena terbiasa, kita biasa karena bisa," ujarnya.