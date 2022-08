JAKARTA - Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Syailendra mengungkapkan, pihaknya tengah mempersiapkan kapal untuk mengangkut minyak goreng curah sebanyak 1.000 ton ke Papua. Hal ini guna mempercepat penyaluran.

"Ini makanya saya mau rapat lagi ini, lagi disiapin kapalnya. Tapi kita sudah siap kok barangnya," ujar Syailendra kepada awak media di gelaran Indonesia Franchise, License and Business Concept Expo and Conference (IFRA) in conjunction with Indonesia License Expo (ILE) 2022, Jakarta, Jumat (5/8/2022).

Lanjut dia mengatakan, sejauh ini pihaknya masih melakukan rapat terkait ruang muat kapal yang digunakan untuk pengiriman.

 BACA JUGA:Mendag Ungkap Harga Minyak Goreng Masih Rp17.000 di Maluku dan Papua

Sementara, terkait armada, Syailendra bilang, Kemendag telah bekerjasama dengan dinas perhubungan kapal Indonesia.

"Hari ini masih rapat itu terkait ruang muat kapal, kapal yang disiapin itu 1.100 ton. Tapi saya nggak tahu ada berhenti di NTB dan lain-lain. Tapi yang jelas itu mau kita banjirin. Minggu depan saya mau ke Papua dan Maluku," terang Syailendra.

"(Kapalnya juga nggak susah), udah kerja sama dengan perhubungan, kapal banyak di indonesia," jelasnya. Di samping itu, Syailendra tak menampik bahwa harga minyak goreng di Papua masih tinggi, di kisaran Rp15 ribu - Rp20 ribu per liter. Namun, dia memastikan harga akan sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter setelah Minyakita sampai ke Papua. "Sekarang posisinya di Indonesia Timur masih tinggi ada Rp15 ribu - Rp20 ribu (per liter) itu kalau kita sudah serbu gitu ya. (Kalau di Minyakita) kan ada lebelnya HET Rp14 ribu. Pakai botol loh, keren dengan merek MinyaKita," pungkasnya.