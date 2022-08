JAKARTA-Rayakan pesta Indonesia HUT RI ke-77 di Mal Taman Anggrek pada program PESTANESIA mulai 8 Agustus sampai 4 September 2022 . Yuk, tengok apa saja program PESTANESIA di Mal Taman Anggrek !

Mal Taman Anggrek mendukung ruang gerak UMKM, dengan mengadakan pameran dan workshop Teras Indonesia di lantai Ground. Selain itu, program ini diharapkan dapat memberikan pengalaman yang berbeda bagi pengunjung dan memperkenalkan lebih dekat keindahan kreatifitas kerajinan tangan Indonesia.

Mengikuti workshop Teras Indonesia tidak hanya menambah kreatifitas, namun juga bisa menyelamatkan bumi dengan membuat kerajinan tangan menggunakan bahan yang eco friendly. Seperti membuat motif jumputan, dengan teknik tie dye/jumputan atau shibori kemudian mewarnainya dengan menggunakan pewarna alam.

Ikuti juga kelas Eco Pounding, kegiatan membuat motif dan warna dari daun pada media kain dengan cara unik yaitu memukul-mukul daun di atas kain hingga tercetak. Satu lagi, kreasi membuat tudung saji dengan menggunakan bahan alami dan teknik ecoprint berbahan dasar alami jadi tidak menghasilkan limbah (zero waste) atau minim limbah (less waste).

Jika Anda suka bereksperimen hasil karya Do It Yourself (DIY), wajib mengikuti kelas workshop yang bisa menjadi tambahan referensi DIY Anda seperti Home made bamboo, membuat berbagai kerajinan tangan berbahan dasar bambu.

Pada kelas ini, Anda akan diajarkan cara finishing dan mempercantik kerajinan tangan. Decoupage workshop, merupakan sebuah workshop yang memberikan pengalaman kreasi menghias dari potongan kertas/kain dan cat khusus yang diaplikasikan pada sebuah sebuah benda. Tujuan dari workshop ini menciptakan kreatifitas tanpa batas, dan kemampuan mengolah sesuatu yang tadinya biasa saja menjadi sesuatu yang berharga dan bernilai tinggi. Kelas DIY lainnya yang tak kalah seru seperti membuat sabun, fun poetry class, basic resin ocean dan DIY tote bag.

Konon katanya melukis dapat melatih otak kanan dan menstimulasi imajinasi untuk berkarya. Tidak perlu takut untuk hasil lukisan yang kurang maksimal, akan ada pengajar yang memberi penjelasan mengenai pengenalan alat, bahan dan cara menggunakan sebelum memulai melukis. Ada kelas melukis yang bisa diikuti Melukis Indahnya Indonesia dan Melukis Di Atas Goni, menyalurkan bentuk kreativitas pada kain goni adalah salah satu bentuk simbolis kebebasan pada masa perjuangan, selain itu juga mendukung program pemerintah untuk mengurangi tas belanja 1 (satu) kali pakai.

Jangan mengaku sebagai penggemar kopi & teh, jika Anda tidak mengetahui proses pembuatan sampai ke penyajiannya. Di workshop Teras Indonesia Anda akan diajarkan dari mulai sejarah, jenis kopi dan teh serta beberapa metode penyeduhan hingga penyajian melalui kelas mengenai kopi untuk pemula dan nyeduh berbagai macam teh.

Ajak juga si kecil untuk mengikuti workshop Workshop Face Painting dan Dongeng CATARA: Boneka Besar Penghalau Bencana, memperkenalkan asal usul ondel-ondel kepada anak-anak agar generasi mendatang dapat lebih mencintai dan menghargai budaya di sekitarnya.

Masih banyak workshop seru lainnya yang bisa diikuti. Makin seru lagi, hasil karya yang sudah dibuat bisa dibawa pulang dan ditambah lagi peserta juga mendapatkan bonus FREE Voucher IKEA setelah selesai mengikuti workshop. Untuk mendaftar workshop Teras Indonesia bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link https://linktr.ee/teras_indonesia.

Dapatkan juga diskon sampai dengan 77%, program Indonesia Shopping Festival dari berbagai tenant periode 11-21 Agustus 2022, dan dapatkan penawaran spesial untuk pembelian tenant shopping voucher senilai Rp 100.000.- dengan hanya membayar Rp77.000.- pada program PESTA 77. Jadi pastikan anda membeli shopping tenant voucher sebelum berbelanja, sudah pasti banyak untungnya.

Seru bangetkan program PESTANESIA, ajak orang terdekatmu untuk merayakan pesta Indonesia HUT RI ke-77 di Mal Taman Anggrek.

(FDA)