JAKARTA - Cara Top Up Flazz via M-Banking dan ATM BCA beserta Syaratnya. Cara top up Flazz via m-banking dan ATM BCA bisa dilakukan dengan mudah.

Nasabah bisa isi saldo bisa dilakukan dengan mengirim dana dari rekening ke kartu Flazz BCA dengan mudah. Kartu Flazz BCA menjadi salah satu media berupa kartu pembayaran elektronik yang dikeluarkan oleh BCA.

Melansir dari berbagai sumber, Jumat, (7/10/2022), berikut cara top up Flazz vi m-banking BCA.

1. Cara top up Flazz via m-banking BCA

- Buka BCA mobile

- Pilih m-BCA

- Isi kode akses

- Pilih menu Flazz BCA

- Letakkan kartu flazz di sisi belakang ponsel

- Pilih top up Flazz BCA

- Isi nominal top up Flazz

- Isi PIN m-banking BCA

- Letakkan ulang kartu Flazz di sisi belakang ponsel

- Tunggu notifikasi berhasil isi saldo

Pastikan kembali saldo dari top up Flazz via m-banking BCA sudah berhasil masuk.

Syarat top up Flazz via m-banking BCA sebagai berikut: 1. Nomor reking terdaftar di BCA Mobile 2. Fitur Near Field Communication (NFC) 3. Kart Flazz BCA minimal generasi kedua dengan chip 4. Jumlah minimum Top Up Flazz adalah Rp20.000 5. Maksimum saldo yang tersimpan di Flazz BCA adalah Rp2000.000 2. Cara top up Flazz via BCA ATM - Datang ke ATM terdekat. - Masukkan kartu Debit BCA - Mesin ATM BCA - Masukkan PIN ATM BCA - Pilih menu Flazz - Klik menu Top Up. - Isi nominal top up minimal Rp20.000 - Klik tombol Benar. - Tarik kartu Debit BCA - Masukkan kartu Flazz ke mesin ATM - Tunggu hingga saldo Kartu Flazz dan nominal top up Flazz muncul. - Klik Benar. - Masukkan PIN ATM - Tunggu bukti transaksi top up Flazz muncul.