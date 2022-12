JAKARTA – Tiga cara pinjam pulsa Telkomsel belum banyak diketahui masyarakat. Dalam keadaan tertentu, kita terkadang pernah kehabisan pulsa secara tiba-tiba terutama di situasi genting.

Hal tersebut dikarenakan kita lupa untuk mengecek berapa sisa pulsa di handphone, sehingga mengakibatkan komunikasi langsung terputus.

Kondisi ini tentu sangatlah menjengkelkan apalagi jika konter pulsa terletak berjauhan dengan lokasi kita. Namun, kalian tidak perlu khawatir lagi karena Telkomsel kini menyediakan fitur pinjam pulsa.

Dengan layanan ini kita dapat meminjam pulsa langsung dari Telkomsel dengan cara yang sangat mudah. Berikut Okezone telah merangkum tiga cara yang bisa dilakukan untuk meminjam pulsa Telkomsel, sebagai berikut:

1. Pinjam pulsa Telkomsel lewat SMS

- Ketika pulsa habis biasanya Telkomsel akan mengirim SMS penawaran Paket Darurat, jika mendapatkan SMS tersebut tinggal balas Yes

- Tunggu pesan konfirmasi dari nomor 5111 atau 5050 untuk melakukan aktivasi Paket Darurat tersebut

- Jika nomor telah memenuhi persyaratan, maka Anda akan menerima SMS konfirmasi dan Paket Darurat sudah bisa digunakan.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

2. Pinjam pulsa Telkomsel lewat MyTelkomsel

- Download dan install aplikasi MyTelkomsel yang tersedia di Play Store maupun App Store

- Jika sudah, buka aplikasi dan login lalu pilih menu Buy Package atau langsung klik tombol Shop

- Pada bagian Special for You, tekan tulisan See all

- Pilih Paket Darurat Telkomsel yang diinginkan

- Paket Darurat akan aktif secara otomatis.

3. Pinjam pulsa Telkomsel lewat USSD

- Buka aplikasi Telepon di perangkat

- Ketik Kode USSD *500*5#, lalu klik OK atau Telepon

- Ketik angka 1 untuk menyetujui mekanisme pulsa darurat Telkomsel

- Setelah beberapa saat, Anda akan mendapat notifikasi dan pulsa sudah aktif.

Itulah beberapa cara pinjam pulsa Telkomsel. Bagaimana, mudah bukan? Semoga bermanfaat.