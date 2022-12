BEKASI โ€“ Nasabah MNC Sekuritas memilih mahar pernikahan anti mainstream yakni saham. Nasabah MNC Sekuritas ini memilih saham ANTM sebagai mahar pernikahan.

Nasabah MNC Sekuritas Galih Haendra Nurdin memutuskan untuk mengikat janji suci dengan Dyah Ayu Rahmawati menggunakan saham sebagai mahar. Galih meminang pasangannya dengan memberikan mahar berupa 12 lot atau 1.200 lembar saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) pada 10 Desember 2022.

Meskipun terhitung baru menjadi investor selama dua tahun terakhir, Galih memilih saham sebagai mahar karena saham merupakan salah satu instrumen yang dapat bertumbuh dan anti mainstream.

โ€œSaya memilih ANTM karena termasuk saham syariah. Emiten tersebut dalam 5 (lima) tahun terakhir juga rutin membagikan dividen. Seiring tren kendaraan listrik (EV), kami merasa emiten ini masih akan berpotensi tumbuh dalam bisnisnya, โ€ujar Galih.

Mendukung keputusan nasabah MNC Sekuritas tersebut, Head of Marketing Online Trading MNC Sekuritas Thomas Darmawan berharap masyarakat luas juga terinsipirasi untuk melakukan hal yang sama. Sebagai pasangan yang baru menikah tentu perlu mempersiapkan bekal atau sarana untuk membangun pondasi keuangan keluarga di masa depan dengan menanamkan kebiasaan baik berinvestasi, ujarnya.

