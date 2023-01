JAKARTA - PT Bio Farma (Persero) berencana melakukan Initial Public Offering (IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Di mana target tersebut akan direalisasikan pada 2024 atau setelahnya.

Direktur Utama Bio Farma, Honesti Basyir mengatakan IPO akan dilakukan setelah pihaknya sudah merealisasikan spin off atau pemisahan anak usahanya dibidang manufaktur vaksin.

"Ada rencana (IPO), tapi kita penataan spin off nya dulu. Target kita setelah 2024," ujar Honesti usai gelaran 3 Tahun Holding BUMN Farmasi, Selasa (31/1/2023).

Diketahui, Kementerian BUMN memang menargetkan spin off anak usaha Bio Farma di sektor manufaktur vaksin direalisasikan pada semester I/2023. Usai spin off, Holding BUMN Farmasi itu akan membentuk entitas anak usaha baru.

Dia pun menjelaskan saat ini pihaknya memegang dua peran utama yakni fungsi holding dan fungsi operating atau manufaktur.

Bahkan, harus melakukan koordinasi untuk meningkatkan value dari anggota holding, khususnya PT Kimia Farma Tbk, dan PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) alias Inuki. Peran tersebut justru membuat Bio Farma tidak fokus pada aspek operating perusahaan.

"Spin off ini dimaksudkan berdasarkan fungsi holding dan fungsi operating, kan Bio Farma masih menjalankan dua fungsi sebagai holding dan sebagai operating, jadi kita tidak fokus. Sementara juga kita harus melakukan koordinasi untuk meningkatkan value dari anak usaha kita. Oleh sebab itu kita dalam proses, ini Bio Farma operating kita spin off," jelasnya.

Dia memastikan langkah spin off tersebut akan memperkuat peran masing-masing anak usaha dalam satu ekosistem yang terintegrasi.

"Sehingga Bio Farma nantinya diharapkan sebagai strategi kontroler dari konsep holding, sementara di sisi ekosistem kita punya Kimia Farma yang nanti lebih end to end. Inuki ke pengembangan produk berbasis nuklir," tuturnya.