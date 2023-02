JAKARTA - Harga minyak dunia naik di awal pekan Senin (27/2/2023), menantikan isyarat permintaan dari ekonomi China yang akan dirilis pekan ini.

Hingga pukul 09.35 WIB minyak Brent untuk Mei 2023 di Intercontinental Exchange (ICE) naik 0,17% di level USD82,996 per barel.

Sedangkan West Texas Intermediate AS untuk pengiriman April 2023 di New York Mercantile Exchange (NYMEX) menanjak 0,22% di USD76,48 per barel.

Indeks manufaktur atau Purchasing Managers 'Index (PMI) China untuk bulan Februari akan dirilis pada hari Rabu pekan ini.

Data bulan Januari menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Beijing pasca-covid mendorong permintaan, sehingga membantu meningkatkan harga di tingkat global, mengingat China adalah salah satu importir minyak terbesar dunia.

Namun, pasar memproyeksikan ada sedikit kontraksi di sektor manufaktur karena negeri beribukota Beijing itu masih terpukul oleh dampak lockdown selama tiga tahunm ditambah adanya perlambatan permintaan ekspor.

Melansir Reuters, sentimen pemberat harga juga datang dari kekhawatiran terhadap kenaikan suku bunga dan pertumbuhan ekonomi yang melambat. Lebih jauh, harga juga terbebani berkat performa dolar yang kuat, ditambah sikap hawkish Federal Reserve Amerika Serikat dalam mengatasi inflasi. Pada pekan ini pasar menantikan data nonfarm payrolls AS untuk mencari petunjuk ketahanan di pasar tenaga kerja. AS juga akan merilis data persediaan minyak, setelah sebelumnya menimbulkan kekhawatiran atas melambatnya permintaan.