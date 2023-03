JAKARTA - Harga minyak dunia naik lebih dari 1% pada akhir perdagangan Kamis (Jumat pagi WIB). Harga minyak mentah naik didukung oleh penghentian ekspor dari wilayah Kurdistan Irak dan stok minyak mentah AS yang lebih rendah, yang mengimbangi tekanan dari pemotongan pasokan Rusia yang lebih kecil dari perkiraan.

Dilansir dari Antara, Jumat (31/3/2023), minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Mei terangkat USD1,4 atau 1,92% menjadi menetap di USD74,37 per barel di New York Mercantile Exchange. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Mei naik 99 sen atau 1,26% menjadi USD79,27 per barel di London ICE Futures Exchange.

Reaksi pasar di atas datang karena pelaku pasar "tetap fokus pada kekhawatiran pasokan," kata Vladimir Zernov, analis pemasok informasi pasar FX Empire, Kamis (30/3/2023).

"Para pedagang harus mencatat bahwa Rusia telah memangkas produksi sebesar 500.000 barel per hari pada Maret, sehingga pasar minyak semakin ketat, yang merupakan bullish untuk harga minyak," katanya.

Mendukung harga, produsen telah menutup atau mengurangi produksi di beberapa ladang minyak di wilayah semi-otonom Kurdistan di Irak utara menyusul penghentian pipa ekspor utara, pernyataan perusahaan menunjukkan. Lebih banyak pemadaman akan terjadi.

Irak terpaksa menghentikan sekitar 450.000 barel per hari ekspor minyak mentah, atau setengah% dari pasokan minyak global dari wilayah Kurdistan (KRI) pada Sabtu (25/3/2023) melalui pipa yang mengalir dari ladang minyak Kirkuk utara ke pelabuhan Turki. di Ceyhan.

Namun, "perubahan dalam politik dalam negeri Irak dapat mengarah pada penyelesaian politik yang lebih lama", analis Citi mengatakan pada Kamis (30/3/2023), memperkirakan aliran pipa dapat meningkat sebesar 200.000 barel per hari. Selain itu, juga mendukung harga, Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan Rabu (29/3/2023) bahwa persediaan minyak mentah komersial negara itu turun 7,5 juta barel selama pekan yang berakhir 24 Maret. Itu adalah penurunan mingguan terbesar untuk tahun ini hingga saat ini. Laporan EIA juga menunjukkan penurunan 2,9 juta barel dalam persediaan bensin motor AS dan kenaikan 0,3 juta barel dalam stok bahan bakar sulingan. Faktor-faktor ini mengimbangi sentimen bearish setelah penurunan produksi minyak mentah Rusia yang lebih rendah dari perkiraan dalam tiga minggu pertama Maret. Pasar sekarang menunggu data pengeluaran dan inflasi AS yang akan dirilis pada Jumat waktu setempat dan dampak yang dihasilkan terhadap nilai dolar AS.

