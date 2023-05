JAKARTA - MNC Sekuritas perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan komitmen pengembangan pasar modal Indonesia, MNC Sekuritas aktif menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk melalui edukasi dan literasi.

MNC Sekuritas dan komunitas Happy Billionaires Club (HBC) menggandeng PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) dalam acara Bincang Emiten pada Selasa (9/5/2023), yang digelar secara tatap muka (offline) dan online.

Kegiatan ini merupakan bukti komitmen Perseroan dalam mendukung literasi dan edukasi pasar modal, serta menyediakan informasi seputar emiten sehingga investor dapat memahami strategi dan kinerja emiten secara langsung dari manajemen emiten.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina membuka acara bersama dengan Presiden Direktur PT Adi Sarana Armada Tbk (ASSA) Prodjo Sunarjanto dan Founder Happy Billionaires Club (HBC) Kunardi Halim. Dalam kesempatan tersebut, Susy menjelaskan, kegiatan literasi dan edukasi pasar modal yang digelar MNC Sekuritas sejak Januari hingga April 2023 telah mencapai 250 kegiatan, yang dihadiri oleh lebih dari 19.000 peserta.

“Kami meyakini bekal pengetahuan menjadi modal utama bagi investor maupun trader dalam mengambil keputusan di pasar modal. Untuk itu, kami bekerja sama dengan emiten dalam menyediakan akses terbuka pada informasi maupun edukasi," ujar Susy.

MNC Sekuritas sebagai penyedia layanan investasi saham dan reksa dana di Indonesia, menawarkan kemudahan berinvestasi di pasar modal melalui aplikasi online trading MotionTrade.

Pembukaan rekening efek secara full online, serta kemudahan bertransaksi dengan fitur-fitur yang tersedia diharapkan mempermudah investor dan trader dalam memaksimalkan keuntungan dari pasar modal.

