5 Fakta Tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung

JAKARTA - Masyarakat bisa mencoba naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 18 Agustus 2023. Dalam masa uji coba tersebut tidak dikenai tarif alias gratis.

Menhub mengatakan, masyarakat dapat menjajal secara gratis Kereta Cepat Jakarta-Bandung. 4Akan tetapi tidak semua masyarakat bisa menjajal secara gratis.

"Soft operatrion, uji coba. Penumpang belum ditetapkan tarif gratis sampai Oktober, tapi penumpangnya akan dipilih," kata Menhub saat ditemui di Stasiun KCIC Halim.

Berikut fakta yang dirangkum Okezone, Senin (26/6/2023) tentang tiket kereta cepat Jakarta-Bandung.

1. Masyarakat bisa jajal kereta cepat pada 18 Agustus 2023

