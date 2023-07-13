Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Kisah Tukang Jahit Asal Bali yang Tabungannya Nyaris Sirna

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |11:15 WIB
Kisah Tukang Jahit Asal Bali yang Tabungannya Nyaris Sirna
Pegawai Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memberikan penjelasan kepada Yuliana Chandra (Kanan) mantan nasabah PT. BPR Pasar Umum Denpasar-Bali yang dilikuidasi LPS (Foto: dok LPS)
A
A
A

BALI - Bermula dari seorang penjahit yang nyaris kehilangan tabungannya, karena bank tempatnya menyimpan dana dinyatakan pailit. Namun, pada akhirnya hal tersebut urung terjadi karena tabungannya telah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Adalah Ibu Yuliana Chandra (63) yang sempat mengkhawatirkan nasib tabungannya selama belasan tahun, dikarenakan karena Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Pasar Umum (BPU) Bali dinyatakan bangkrut pada 2022 silam.

 BACA JUGA:

“Pengalaman saya sewaktu BPU ditutup, saya sempat cemas tetapi akhirnya kekhawatiran saya hilang sebab tabungan saya dijamin oleh LPS. Saya menjadi nasabah BPU sejak belasan tahun lalu. Proses pencairan dana saya juga sangat mudah asalkan memenuhi syarat,” ujarnya saat ditemui di Bali pada Minggu (11/6/2023).

Setelah menerima dana tabungannya tersebut, ia pun dengan tegas mengatakan tidak kapok untuk menabung di bank.

“Saya menaruh dana saya di BPR dan bank umum, saya tidak jera menabung sebab ada LPS yang akan menjamin simpanan kita. Dan, kepada para nasabah di luar sana, tidak masalah untuk menabung di bank manapun, sebab uang kita pasti akan dijamin oleh LPS,” ucapnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179511//kb_bank_memberikan_beasiswa-NId6_large.JPG
KB Bank Berikan Beasiswa Pendidikan Sepak Bola, Bekal untuk Generasi Muda Berdaya Saing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/11/3179448//pemprov_jakarta_pajak_hiburan-mhPL_large.jpg
Pemprov DKI Dukung Penyelenggara Seni Budaya dan Olahraga, Pajak Jadi Makin Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/340/3179361//gubernur_kaltim_appsi-01k7_large.jpg
Jadi Ketua APPSI, Sosok Rudy Mas’ud Dikenal sebagai Pemimpin Visioner dari Kaltim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/11/3179342//ajinomoto_indonesia_top_halal_award-8NBw_large.jpg
Masako, Sajiku, dan SAORI Raih Penghargaan TOP Halal Award 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/13/3179266//shopee_h2h-vKzm_large.jpg
Penampilan Enerjik Hearts2Hearts di Iklan Shopee 11.11 Big Sale Jadi Favorit Netizen!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/1/3179123//menbud_resmikan_pameran_jalinan_waktu-GIXi_large.jpeg
Menbud Fadli Zon Resmikan Pameran Wastra, Kolaborasi Diplomasi Indonesia dan Jepang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement