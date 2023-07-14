Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Ciptakan Kesempatan Kerja 44 Ribu Orang, BRI Ungkap Potensi Ekonomi Liga 1

Fitria Dwi Astuti , Jurnalis-Jum'at, 14 Juli 2023 |11:18 WIB
Ciptakan Kesempatan Kerja 44 Ribu Orang, BRI Ungkap Potensi Ekonomi Liga 1
Foto: Dok BRI
A
A
A

JAKARTA – Kompetisi BRI Liga 1 2023/2024 yang telah mulai digulirkan sejak 1 Juli 2023 lalu menciptakan euforia bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Di samping itu, lebih luas lagi berjalannya BRI Liga 1 berimbas pada aspek ekonomi dan sosial yang dihasilkan dari penyelenggaraan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia ini.

Sebagaimana riset yang dilakukan oleh BRI Research Institute pada Juni 2023, BRI Liga 1 berpotensi menciptakan perputaran uang (output ekonomi) bagi perekonomian Indonesia mencapai Rp9 Triliun. Dari total angka tersebut, salah satu dampak langsung yang dirasakan masyarakat adalah peluang terciptanya kesempatan kerja untuk 44 ribu orang di berbagai sektor.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama BRI Sunarso pada saat press conference BRI Liga 1 musim 2023-2024 (26/6), bahwa dari perputaran uang tersebut (Rp9 triliun), dapat tercipta nilai tambah ekonomi (PDB) sebesar Rp4,8 triliun, tambahan pendapatan rumah tangga pekerja sebesar Rp1,8 triliun, potensi pendapatan pajak tidak langsung bagi pemerintah sebesar Rp721 miliar, serta penciptaan kesempatan kerja sekitar 44 ribu.

Berdasarkan hasil riset, penciptaan kesempatan kerja didominasi dari industri Pertanian serta food & beverages dengan total 11.485 orang. Hal ini tak lepas dari meningkatnya pendapatan yang dirasakan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama di sekitar stadion. Dari riset yang sama menyatakan, produk yang paling diminati masyarakat adalah produk makanan dan minuman (kuliner) serta merchandise.

Tak hanya itu, kesempatan kerja kedua terbanyak berpotensi tercipta di bidang Penyediaan Barang dan Jasa sebanyak 9.440 orang, kemudian diikuti sektor Perdagangan Besar (4.176 orang), Transportasi dan Akomodasi (5.288 orang), dsb. Oleh karena itu, penyelenggaraan kompetisi BRI Liga 1 tersebut diproyeksikan akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai sektor.

Sunarso optimis bahwa penyelenggaraan BRI Liga 1 tidak hanya meneruskan momentum kebangkitan sepak bola Indonesia, tapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Tanah Air.

“Bergulirnya kompetisi BRI Liga 1 musim 2023-2024 dapat menjadi sebuah momentum dalam mengembangkan sepak bola nasional dan ekosistem ekonominya,” ucap Sunarso.

(Fitria Dwi Astuti )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/320/3179710//internet-8QdX_large.png
Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Percepatan Digitalisasi di Daerah Pakai Satelit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/16/3179629//youtube_music_download_lagu-KWYo_large.jpg
4 Cara Download Lagu dari YouTube, Gratis Tanpa Aplikasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179605//ilustrasi_umkm-6nB1_large.jpeg
Kolaborasi Shopee dan Meta Hadirkan Pengalaman Belanja Baru, Mudahkan Kreator dan UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179597//tunaiku-JBDq_large.jpg
Ini Peran Customer Service Jamin Keamanan dan Kenyamanan Layani Pinjaman Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/11/3179582//vinda_meraih_penghargaan_corporate_halal_leadership_award-oaWu_large.JPG
Resmi Hadir di Indonesia, Vinda Raih Corporate Halal Leadership Award dari LPPOM MUI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/206/3179520//tumbal_darah-XIJt_large.jpg
Bukan Sekadar Horor, Tumbal Darah Jadi Refleksi tentang Pengorbanan dan Kemanusiaan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement