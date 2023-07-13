Advertisement
HOME FINANCE

Apresiasi Nasabah, BRI Bagi Hadiah Undian Promo di Pasar Tanah Abang Blok B

Imam Rachmawan , Jurnalis-Kamis, 13 Juli 2023 |22:22 WIB
Apresiasi Nasabah, BRI Bagi Hadiah Undian Promo di Pasar Tanah Abang Blok B
Foto: dok. BRI
A
A
A

JAKARTA – Dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terus dilakukan oleh BRI. Kali ini, perseroan menyelenggarakan Program Dagang Untung Belanja Untung (DUBU) khusus untuk pedagang dan pengunjung Pasar Tanah Abang Blok B.

Para pedagang dan pengunjung yang bertransaksi menggunakan Kartu Kredit/Debit BRI dan BRImo di mesin EDC dan QRIS BRI akan mendapatkan poin. Selanjutnya, poin tersebut akan dikumpulkan dan diundi untuk ditukar menjadi hadiah dari BRI.

Direktur Jaringan dan Layanan BRI Andrijanto mengatakan, program ini ditujukan untuk memberikan apresiasi kepada nasabah atas loyalitasnya selama ini kepada BRI.

"Berbagai hadiah dan manfaat ini adalah bentuk terima kasih BRI kepada nasabah setia, khususnya pedagang dan pengunjung Pasar Tanah Abang Jakarta," ujarnya.

Foto: dok. BRI

Andrijanto juga menambahkan, nasabah pun dapat terus meningkatkan transaksi menggunakan Kartu Kredit/Debit BRI dan BRImo sehingga poin semakin banyak.

Halaman:
1 2 3
