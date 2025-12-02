Integritas Diganjar Penghargaan: PNM Kirim Karyawan Terbaik ke Luar Negeri hingga Umrah

JAKARTA – Riset “The Effect of Recognition and Appreciation on Employee Motivation and Performance” (2025) dari jurnal internasional menunjukkan bahwa recognition dan appreciation (penghargaan dan apresiasi) bersama-sama meningkatkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik, memperkuat komitmen emosional, serta meningkatkan kinerja dan loyalitas jangka panjang.

Berdasarkan data tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai lembaga keuangan yang berfokus pada pembiayaan dan pemberdayaan ultra mikro memberangkatkan 187 karyawan terbaik dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengikuti program reward journey ke Malaysia–Singapura serta perjalanan spiritual umrah sebagai bentuk apresiasi atas kinerja, kekompakan, dan dedikasi mereka.

Sebelumnya, PNM juga secara konsisten telah memberangkatkan ribuan karyawan ke berbagai destinasi, mulai dari Lombok, Bali, Yogyakarta, Thailand, hingga Eropa, sebagai wujud nyata penghargaan perusahaan terhadap kontribusi Insan PNM.

PNM menghadirkan program reward sebagai bentuk apresiasi yang sejalan dengan tren saat ini, di mana penghargaan tidak lagi sebatas kompensasi finansial, tetapi diwujudkan melalui pengalaman bermakna yang menunjukkan kepedulian nyata perusahaan terhadap kesejahteraan karyawan.

Bagi PNM, kesejahteraan bukan hanya urusan pemenuhan hak, melainkan juga bagaimana insan PNM merasa dihargai dan diakui kontribusinya.