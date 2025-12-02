Didukung PNM, Pemilik Wasteforreuse Ubah Sampah Jadi Cuan

Pemilik Wasteforreuse Aan Andasari buktikan bahwa sampah bisa menjadi peluang untuk berkarya dan berdayakan masyarakat dengan dukungan PNM. (Foto: dok PNM)

JAKARTA - Berawal dari kepedulian terhadap lingkungan dan keinginan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, pemilik usaha Wasteforreuse Aan Andasari membuktikan bahwa sampah bukanlah akhir dari segalanya. Ia justru menjadikan sampah peluang untuk berkarya dan memberdayakan masyarakat sekitar Bantar Gebang.

Aan berhasil mengembangkan ragam produk kreatif seperti tas, rompi (vest), dan berbagai kerajinan tangan dari barang-barang yang sudah dibuang.

Keberhasilan Aan mengembangkan produk itu tidak terlepas dari peranan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Aan bergabung sebagai nasabah PNM pada 2020 dengan menjadi nasabah Mekaar untuk mendapatkan pembinaan dan tambahan modal.

Ia pun merasa beruntung atas kehadiran PNM yang memberikan pembiayaan sekaligus pendampingan terstruktur melalui program Mekaar.

"Saya ingin membuktikan bahwa sampah bukan selalu masalah, tapi bisa menjadi solusi. Modal usaha dari PNM bukan hanya dana, tapi juga dorongan mental dan rasa percaya diri untuk melangkah lebih jauh," ujarnya.