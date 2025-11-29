Advertisement
HOME FINANCE

Tanggap Darurat, PNM Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam di Sumatera

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 29 November 2025 |16:10 WIB
Tanggap Darurat, PNM Peduli Salurkan Bantuan untuk Korban Bencana Alam di Sumatera
PNM Peduli memberikan bantuan tanggap darurat yang mulai disalurkan di beberapa daerah di wilayah Sumatera. (Foto: dok PNM)
JAKARTA – Sejumlah wilayah di Indonesia kembali dilanda bencana akibat cuaca ekstrem, mulai dari banjir hingga longsor yang menyebabkan kerusakan permukiman serta terganggunya aktivitas masyarakat. Musibah ini turut dirasakan oleh sebagian Keluarga Besar PT Permodalan Nasional Madani (PNM) yang berada di lokasi terdampak.

Sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian, PNM melalui program PNM Peduli bergerak cepat memberikan bantuan tanggap darurat yang mulai disalurkan di beberapa daerah di wilayah Sumatera, mencakup kebutuhan pokok, obat-obatan dan perlengkapan pendukung lainnya bagi warga, nasabah dan karyawan PNM yang terdampak.

Sekretaris Perusahaan PNM L. Dodot Patria Ary menegaskan bahwa nilai kemanusiaan dan kepedulian menjadi kompas utama PNM dalam menghadapi situasi ini.

“Ketika musibah datang, kita tidak hanya melihat data dan dampaknya, tetapi juga wajah para ibu nasabah, keluarga, dan masyarakat yang selama ini tumbuh bersama kami. PNM berkomitmen untuk terus hadir, membantu, dan meringankan beban mereka," ujar Dodot.

Ia menambahkan bahwa bantuan ini bukan sekadar respons darurat, melainkan langkah bersama untuk memastikan masyarakat terutama perempuan prasejahtera yang menjadi nasabah PNM mampu kembali bangkit dan memulihkan ekonomi keluarga.

1 2
