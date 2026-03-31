Astra Dukung Pemulihan Pascabencana di Sumatra lewat Distribusi Ambulans dan Alat Medis

JAKARTA – Upaya pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra terus diperkuat melalui kolaborasi berbagai pihak. Salah satunya datang dari Astra melalui Nurani Astra yang kembali menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Astra menyerahkan bantuan berupa 156 unit alat kesehatan dan 20 unit ambulans kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (RI) pada Kamis (12/3/2026) lalu. Bantuan ini menjadi kelanjutan dari dukungan kemanusiaan Astra yang sebelumnya telah digulirkan, dengan fokus memperkuat layanan kesehatan sekaligus mempercepat proses pemulihan di wilayah terdampak.

Penyerahan bantuan dilakukan dalam seremoni yang berlangsung di Kementerian Kesehatan RI. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin turut menyaksikan secara langsung proses penyerahan simbolis dari Direktur Astra, Hamdhani Dzulkarnaen Salim, kepada salah satu perwakilan rumah sakit penerima.

Turut hadir pula, Menteri Dalam Negeri Jenderal Polisi (Purn.) Muhammad Tito Karnavian, serta Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto. Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan apresiasi atas kontribusi Astra dalam mendukung penguatan layanan kesehatan di daerah terdampak bencana.

“Pemerintah mengapresiasi dukungan Astra dalam membantu memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah terdampak bencana. Kolaborasi seperti ini sangat penting untuk memastikan fasilitas kesehatan di daerah dapat terus memberikan pelayanan yang cepat dan memadai bagi masyarakat, terutama dalam masa pemulihan pascabencana,” ujarnya.