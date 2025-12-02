Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Mengenal PBJT Makanan dan Minuman, Apa Bedanya dengan Pajak Restoran?

Rizqa Leony Putri , Jurnalis-Selasa, 02 Desember 2025 |16:38 WIB
Mengenal PBJT Makanan dan Minuman, Apa Bedanya dengan Pajak Restoran?
Mengenal PBJT Makanan dan Minuman, apa bedanya dengan Pajak Restoran. (Foto: Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Pernah melihat kode “PB1” di struk restoran? Kode itu menandakan Pajak Restoran, pajak daerah yang selama ini dikenakan setiap kali kita membeli makanan atau minuman di restoran, kafe, atau rumah makan. 

Namun, seiring diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), Jakarta mengubah cara pengenaan pajak ini.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan bahwa kini, Pajak Restoran diganti menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk Makanan dan Minuman. Tujuan perubahan ini adalah untuk menyederhanakan sistem pajak daerah dan membuat proses pengumpulan serta pelaporan pajak lebih efisien.

“Sebelumnya, Pajak Restoran adalah pungutan atas penjualan makanan dan minuman yang dibayarkan oleh konsumen saat makan di tempat makan. Semua hasil pajak ini masuk ke kas daerah dan dikelola sesuai ketentuan Bapenda DKI Jakarta,” katanya.

PBJT Makanan dan Minuman: Apa Bedanya?

PBJT Makanan dan Minuman mirip dengan Pajak Restoran, tapi cakupannya lebih spesifik. Pajak ini dibayarkan oleh konsumen akhir untuk jenis barang atau jasa tertentu, termasuk:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/391/3187303//soundrenaline_palembang_dongker_x_jason_ranti-oxH1_large.jpg
Soundrenaline Sana Sini di Palembang: Festival Musik dan Gaya Hidup yang Hubungkan Kreativitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/11/3187291//pnm_wasteforreuse_aan_andasari-pWwG_large.jpeg
Didukung PNM, Pemilik Wasteforreuse Ubah Sampah Jadi Cuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/25/3187242//traveloka_tiket_pesawat_jakarta_medan-lPej_large.jpg
Siap Explore! Ini 5 Rekomendasi Tempat Wisata di Medan yang Wajib Dikunjungi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/11/3187181//shopee_ultah_10_laporan_dampak_bagi_penjual-ptYG_large.jpg
Shopee secara Global Rayakan Satu Dekade Berdayakan UMKM, Penjualan Capai 270 Miliar Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/1/3187171//kemenimipas_resmikan_dua_titik_layanan_imigrasi-7EW0_large.jpg
Menteri Agus Resmikan Campus Immigration Point Undip dan Surakarta Immigration Lounge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/25/3187116//weddingku-3fy4_large.jpg
Weddingku Exhibition Hadir di NICE PIK 2, Raih Hadiah Langsung dari 5-7 Desember 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement