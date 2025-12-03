Perluas Inovasi Digital, PNM Hadirkan Fitur Website Ramah Disabilitas

JAKARTA - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang inklusif, salah satunya dengan meluncurkan fitur disability-friendly pada laman web (website) resmi pnm.co.id. Hal ini bertepatan dengan Hari Disabilitas Internasional yang diperingati setiap 3 Desember.

Di tengah hiruk pikuk dunia digital yang sering kali tidak ramah bagi penyandang disabilitas, PNM berkomitmen bahwa setiap manusia layak mendapatkan ruang yang ramah dan kesempatan yang setara.

Sejalan dengan nilai itu, PNM memastikan perannya sebagai rumah pemberdayaan yang merangkul semua manusia apa adanya. Sebuah langkah kecil namun bermakna untuk memastikan setiap orang, tanpa kecuali, dapat mengakses informasi dengan lebih mudah dan nyaman.

Fitur ini menyediakan berbagai preferensi aksesibilitas seperti profil kebutuhan visual, kognitif, motorik, dan pembelajaran; opsi pembaca layar; mode baca; topeng baca; pengaturan kontras; pembesaran teks; pengaturan saturasi; hingga penyesuaian ukuran huruf, spasi, dan konten.

Dengan pilihan yang dapat disesuaikan, mulai dari dukungan bagi pengguna tunanetra, disleksia, gangguan motorik, hingga mereka yang membutuhkan tampilan kontras tinggi atau navigasi sederhana, PNM berupaya menciptakan pengalaman digital yang ramah, manusiawi, dan memungkinkan setiap pengunjung situs untuk mengakses informasi secara setara sesuai kebutuhan mereka.