Biodata dan Profil Mario Teguh yang Dipolisikan Atas Kasus Penipuan dan Penggelapan Rp5 Miliar

JAKARTA- Biodata dan profil Mario Teguh yang dipolisikan atas kasus penipuan dan penggelapan Rp5 miliar menarik dikulik. Seperti diketahui sang motivator ini memiliki perkara dugaan penipuan ini masih dalam tahap penyelidikan.

Terlapor Mario Teguh belum menjalani pemeriksaan, untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut kepada pihak berwajib.

BACA JUGA: Kuasa Hukum Jamin Mario Teguh Tak Terima Uang dari Net89

Hal itu disampaikan oleh pengacara Sunyoto Indra Prayitno, Djamaluddin saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis, 13 Juli 2023. Dia menerangkan laporan sebenarnya telah dilayangkan sejak 19 Juni 2023 lalu.

"Kami di bulan lalu tanggal 19 Juni 2023 sudah membuat LP terhadap pada seorang yang berinisial MT. Kemudian LP-nya dengan nomor 3505, saat ini tengah didalami oleh rekan-rekan Polda Metro Jaya," ujar Djamaluddin.

Kasus ini membuat publik tidak percaya dan membuat warganet mencari tahu biodata dan profil Mario teguh dikenal seorang motivator.